В Челябинске ФСБ задержала проукраинского террориста. Видео

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Сотрудники ФСБ отследили сторонника проукраинской идеологии вплоть до квартиры
Сотрудники ФСБ отследили сторонника проукраинской идеологии вплоть до квартиры Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника проукраинской идеологии, призывавшего к теракту. Сейчас в его отношении возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Пресечена деятельность террористического и экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что он, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в интернете материалы, содержащие признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Судя по кадрам задержания, силовики отследили сторонника ВСУ до квартиры. Они вскрыли дверь и уложили мужчину лицом в пол. После надели на руки наручники и увезли на допрос.

В отношении мужчины сейчас возбуждены уголовные дела: по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет») и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника проукраинской идеологии, призывавшего к теракту. Сейчас в его отношении возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Пресечена деятельность террористического и экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что он, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в интернете материалы, содержащие признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Судя по кадрам задержания, силовики отследили сторонника ВСУ до квартиры. Они вскрыли дверь и уложили мужчину лицом в пол. После надели на руки наручники и увезли на допрос. В отношении мужчины сейчас возбуждены уголовные дела: по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет») и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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