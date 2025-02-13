В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника проукраинской идеологии, призывавшего к теракту. Сейчас в его отношении возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Пресечена деятельность террористического и экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что он, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в интернете материалы, содержащие признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Судя по кадрам задержания, силовики отследили сторонника ВСУ до квартиры. Они вскрыли дверь и уложили мужчину лицом в пол. После надели на руки наручники и увезли на допрос.
В отношении мужчины сейчас возбуждены уголовные дела: по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет») и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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