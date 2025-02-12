УФСБ поймало пермячку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине

Пермячку задержали по обвинению в государственной измене. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении жительницы Перми за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Она оказывала содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.
Установлено, что бывшая сотрудница оборонного завода самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами и передавала им информацию о предприятии. В рамках расследования сотрудники УФСБ выясняют обстоятельства преступной деятельности пермячки.
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