12 февраля 2025

УФСБ поймало пермячку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Перми обвиняется в госизмене за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жительница Перми обвиняется в госизмене за сотрудничество с украинскими спецслужбами Фото:

Пермячку задержали по обвинению в государственной измене. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении жительницы Перми за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Она оказывала содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Установлено, что бывшая сотрудница оборонного завода самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами и передавала им информацию о предприятии. В рамках расследования сотрудники УФСБ выясняют обстоятельства преступной деятельности пермячки.

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Пермячку задержали по обвинению в государственной измене. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении жительницы Перми за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Она оказывала содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении. Установлено, что бывшая сотрудница оборонного завода самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами и передавала им информацию о предприятии. В рамках расследования сотрудники УФСБ выясняют обстоятельства преступной деятельности пермячки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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