Кремль — URA.RU: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма

Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма
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Президент России Владимир Путин не обсуждал с Дональдом Трампом признание Крыма, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не обсуждал с Дональдом Трампом признание Крыма, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент Владимир Путин пока не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом признание Крыма, Севастополя и новых регионов российскими территориями. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, поднималась ли эта тема во время телефонного разговора двух лидеров.

«Нет, эта тема вчера не поднималась, и я бы сейчас так не забегал вперед. Здесь надо набраться терпения. На рабочем уровне, на экспертном контакты только начнутся», — заявил Песков.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля. В ходе беседы лидеры затронули тему украинского конфликта, ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие актуальные вопросы. После разговора американский лидер выразил уверенность, что Саудовская Аравия стала бы отличным место для очной встречи с президентом России.

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Президент Владимир Путин пока не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом признание Крыма, Севастополя и новых регионов российскими территориями. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, поднималась ли эта тема во время телефонного разговора двух лидеров. «Нет, эта тема вчера не поднималась, и я бы сейчас так не забегал вперед. Здесь надо набраться терпения. На рабочем уровне, на экспертном контакты только начнутся», — заявил Песков. Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля. В ходе беседы лидеры затронули тему украинского конфликта, ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие актуальные вопросы. После разговора американский лидер выразил уверенность, что Саудовская Аравия стала бы отличным место для очной встречи с президентом России.
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