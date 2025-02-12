Путин прорвал «железный занавес», которым Запад закрыл Россию

Президент РФ Владимир Путин осуществил главный прорыв почти в трехлетней войне с Западом. Прорывом в отношениях России и США аналитики называют телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся 12 февраля. Окно возможностей для того, чтобы возобновить контакты и остановить украинский конфликт, открылось. Но вряд ли, считают эксперты, заглянуть в него разрешат европейским лидерам, которые по-прежнему не готовы к перемирию.
О том, что долгожданный телефонный разговор президентов Путина и Трампа состоялся, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам лично. «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа», — начал сообщение Песков.
Путин и Трамп говорили о взаимном обмене заключенными гражданами России и Америки. По словам Пескова, «президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности».
«Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.
Затрагивались также темы двусторонних отношений в экономической сфере, вопросы ближневосточного урегулирования и иранская ядерная программа. «Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования. Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — заявил Песков.
Примерно в то же время опубликовано заявление Трампа по итогам переговоров с Путиным. Американский лидер назвал разговор «очень продуктивным».
«Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много! Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы», — отметил Трамп.
Но для начала, и лидеры в этом были единодушны, нужно остановить конфликт на Украине. «Мы оба согласились: мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной, — заявил Трамп. — Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз „Здравый смысл“. Мы оба очень твердо в него верим».
Лидеры России и США, как объяснил URA.RU зампредседателя комитета Совета Федерации Андрей Климов, положили начало налаживанию отношений между двумя странами. «Это обычная практика цивилизованных отношений: лидеры звонят друг другу, для себя намечают какой-то план первоочередных тем, дел и определяют людей, которым они доверяют реализацию этих дел и этих планов. Этого вполне достаточно для первого разговора.
И здесь нужно подчеркнуть, что Путин и Трамп знакомы лично: у них был опыт работы в качестве глав государств в течение четырех лет, и в этом смысле это был разговор не каких-то незнакомых друг с другом людей, а людей, достаточно хорошо друг друга знающих. После этого разговора они наверняка представляют себе перечень неотложных вопросов, вопросов перспективного характера. Их команды могут прорабатывать другие форматы общения, включая полноценную двухстороннюю встречу», — объяснил Климов.
Впрочем, как будут развиваться дальнейшие отношения, эксперты прогнозировать затрудняются. Даже в самой Америке, по мнению старшего преподавателя кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлии Богуславской, наверняка найдется немало возмущенных тем, что Трамп возобновил контакты с Путиным, которые предыдущая администрация Джо Байдена прервала в 2022 году. «Американская нация поляризована. Безусловно, есть те, кто порадуется, что мы отошли чуть дальше от обмена ядерными ударами и третьей мировой войны и что появился шанс на то, что будет меньше литься кровь на Украине. Но будут и те американцы, которые недовольны происходящим, поскольку считают, что США слишком много инвестировали в этот конфликт, и любые договоренности с Путиным — это плохо для Штатов, — считает эксперт. –
В любом случае, этот разговор – это прорыв в российско-американских отношениях. Это окно возможностей, которое открыл Трамп своим приходом в Белый дом».
Директор Института политических исследований Сергей Марков еще более категоричен: он убежден, что с этим разговором Путина и Трампа «прежняя политика объединенного Запада по демонизации российского лидера и по политической изоляции России рухнула». «Кроме того, есть очевидный раскол в рядах западной коалиции, потому что большая часть продолжает придерживаться конфронтационной политики, но лидер этой коалиции — США — отказались от нее. Это дает шанс на прекращение гибридной войны Запада против России», — отметил Марков.
Несмотря на заявление спецпредставителя США Кита Келлога, который отправился в Европу, чтобы узнать мнение партнеров по НАТО о мирном плане по Украине, не факт, что к их мнению прислушается Трамп. «Трамп меньше всего будет прислушиваться к мнению людей, которые от него зависят», — убежден сенатор Климов.
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