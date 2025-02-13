«Жабагадюкинг»: Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение украинского лидера Владимира Зеленского о наложении персональных санкций на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Она описала это как «жабагадюкинг».
«Жабагадюкинг», — написала дипломат в своем telegram-канале, сопроводив сообщение эмодзи с жабой и змеей. Согласно указу, у Порошенко будут отозваны государственные награды, а также заблокированы его активы.
12 февраля бывший президент Украины сам сообщил о санкциях, введенных против него Советом безопасности Украины. Он выразил недовольство тем, что ему были вручены 15 повесток из Государственного бюро расследований. Санкции на Порошенко наложены «бессрочно», то есть пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами.
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