Ямальский доктор Токарев: соки из фруктов и овощей опасны для кишечника

Могут ли фруктовые и овощные соки заменить полноценный прием фруктов в питании взрослых и детей не вызывая проблем со здоровьем? Таким вопросом задались ученые из университетов США и Италии, на исследование которых сослался доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
«Исследование доказало, что фруктовые и овощные соки могут негативно влиять на кишечник, увеличивая количество патогенных бактерий. Исследователи связали рост бактерий с их способностью быстро усваивать простые сахара и, следовательно, быстро размножаться. Подобный патогенный рост был характерен для рационов, содержащих соки с добавленным сахаром и простыми углеводами в составе», — написал в своем telegram-канале доктор Токарев.
В эксперименте участвовали 143 добровольца в возрасте от 18 до 35 лет — их разделили на три группы. В течение трех дней первая группа пила только соки холодного отжима, другая употребляла соки как добавку к своему обычному рациону, а в питании третьей группы преобладала растительная пища.
«До и после эксперимента, а также через две недели участники сдавали анализы кала и мазки со щеки для оценки изменений в составе бактериальной флоры. Ученые обнаружили, что микробиом полости рта очень чувствителен к изменениям рациона. У участников первой группы резко возросло число патогенных бактерий, вызывающих воспаление и повышающих проницаемость кишечника. Во второй группе эти изменения были менее выраженными», — отметил Сергей Токарев.
Он сообщил, что ученые пришли к однозначному выводу — соки не могут считаться заменой фруктов и овощей в ежедневном питании, особенно у детей. Даже краткосрочное употребление сока негативно влияет на микробиоту из-за низкого содержания клетчатки и высокого содержания сахара.
Ранее URA.RU сообщало, что родители из Салехарда (ЯНАО) бьют тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отмечают большое количество добавленного сахара в растворимой смеси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!