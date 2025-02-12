12 февраля 2025

Ямальский доктор Токарев: соки из фруктов и овощей опасны для кишечника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соки с добавленным сахаром опасны для кишечника
Соки с добавленным сахаром опасны для кишечника Фото:

Могут ли фруктовые и овощные соки заменить полноценный прием фруктов в питании взрослых и детей не вызывая проблем со здоровьем? Таким вопросом задались ученые из университетов США и Италии, на исследование которых сослался доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«Исследование доказало, что фруктовые и овощные соки могут негативно влиять на кишечник, увеличивая количество патогенных бактерий. Исследователи связали рост бактерий с их способностью быстро усваивать простые сахара и, следовательно, быстро размножаться. Подобный патогенный рост был характерен для рационов, содержащих соки с добавленным сахаром и простыми углеводами в составе», — написал в своем telegram-канале доктор Токарев.

В эксперименте участвовали 143 добровольца в возрасте от 18 до 35 лет — их разделили на три группы. В течение трех дней первая группа пила только соки холодного отжима, другая употребляла соки как добавку к своему обычному рациону, а в питании третьей группы преобладала растительная пища.

«До и после эксперимента, а также через две недели участники сдавали анализы кала и мазки со щеки для оценки изменений в составе бактериальной флоры. Ученые обнаружили, что микробиом полости рта очень чувствителен к изменениям рациона. У участников первой группы резко возросло число патогенных бактерий, вызывающих воспаление и повышающих проницаемость кишечника. Во второй группе эти изменения были менее выраженными», — отметил Сергей Токарев.

Он сообщил, что ученые пришли к однозначному выводу — соки не могут считаться заменой фруктов и овощей в ежедневном питании, особенно у детей. Даже краткосрочное употребление сока негативно влияет на микробиоту из-за низкого содержания клетчатки и высокого содержания сахара.

Ранее URA.RU сообщало, что родители из Салехарда (ЯНАО) бьют тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отмечают большое количество добавленного сахара в растворимой смеси.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Могут ли фруктовые и овощные соки заменить полноценный прием фруктов в питании взрослых и детей не вызывая проблем со здоровьем? Таким вопросом задались ученые из университетов США и Италии, на исследование которых сослался доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев. «Исследование доказало, что фруктовые и овощные соки могут негативно влиять на кишечник, увеличивая количество патогенных бактерий. Исследователи связали рост бактерий с их способностью быстро усваивать простые сахара и, следовательно, быстро размножаться. Подобный патогенный рост был характерен для рационов, содержащих соки с добавленным сахаром и простыми углеводами в составе», — написал в своем telegram-канале доктор Токарев. В эксперименте участвовали 143 добровольца в возрасте от 18 до 35 лет — их разделили на три группы. В течение трех дней первая группа пила только соки холодного отжима, другая употребляла соки как добавку к своему обычному рациону, а в питании третьей группы преобладала растительная пища. «До и после эксперимента, а также через две недели участники сдавали анализы кала и мазки со щеки для оценки изменений в составе бактериальной флоры. Ученые обнаружили, что микробиом полости рта очень чувствителен к изменениям рациона. У участников первой группы резко возросло число патогенных бактерий, вызывающих воспаление и повышающих проницаемость кишечника. Во второй группе эти изменения были менее выраженными», — отметил Сергей Токарев. Он сообщил, что ученые пришли к однозначному выводу — соки не могут считаться заменой фруктов и овощей в ежедневном питании, особенно у детей. Даже краткосрочное употребление сока негативно влияет на микробиоту из-за низкого содержания клетчатки и высокого содержания сахара. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Салехарда (ЯНАО) бьют тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отмечают большое количество добавленного сахара в растворимой смеси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...