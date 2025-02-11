Родители из Салехарда (ЯНАО) бьют тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отмечают большое количество добавленного сахара в растворимой смеси. URA.RU разбиралось, так ли обоснованы тревоги взрослых за своих детей.
"Научно доказано, что избыток сахара (гипергликемия) является значимым фактором риска развития нарушений обмена веществ, метаболического синдрома, избыточной массы тела, ожирения и других хронических неинфекционных заболеваний. Дневная норма сахара не должна превышать 30 граммов для детей от трех до 11 лет и не более 35 граммов для детей с 12 лет до 18 лет, с учетом углеводов — глюкозы и фруктозы, содержащихся в уже готовых блюдах", — отметил доктор медицинских наук, ведущий специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
Он рассказал, что в питании школьников и детсадовцев необходим индивидуальный подход: здесь важно стремиться к сбалансированному рациону. А это значит, что стоит избегать дополнительных источников сахара и употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку.
"По-хорошему, перед витаминизацией рациона необходимо сначала оценить, есть ли дефицит витаминов в организме конкретного ребенка. А также соответствующая потребность", — отметил специалист по профилактике болезней.
Физическая активность детей должна соответствовать потребляемым калориям, а потребление сладких напитков следует максимально ограничить тем детям, у которых уже есть факторы риска по здоровью, особенно если у их родственников есть сахарный диабет. Однако, по сообщениям родителей, в некоторых школах Салехарда альтернатив сладкой «Витошке» — нет.
"Во второй школе он единственный в меню из напитков. И другого выбора нет, и плевать, что детям такую бурду нельзя", — сообщила Анна Роганова в telegram-канале "Ямал 89".
Департамент образования Салехарда сообщил, что витаминизированный напиток может быть внедрен не вместо, а вместе с существующей линейкой третьих блюд, включая напитки из северных ягод. А родителям должны предоставить возможность отказаться от «Витошки», если напиток их не устроит.
Корреспондент URA.RU обратился к производителю напитка «Витошка» — ООО «Палитра Вкусов» с просьбой рассказать о продукте и ответить на вопросы по поводу сахара. Сотрудник компании сообщил, что специалист перезвонит позднее. Запрос в письменном виде в компанию также был направлен, ответ ожидается. Запрос в Роспотребнадзор ЯНАО на момент публикации также остался без ответа.
Согласно статистике медицинского Центра общественного здоровья и медпрофилактики ЯНАО, в 2024 году гипергликемия, то есть повышенный уровень сахара в крови натощак, была зафиксирована у 16% обследованных. Ранее URA.RU писало материал совместно с диетологом Алексеем Калинчевым, который объяснил, почему людей тянет на сладкое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!