Водитель автобуса №117 не справился с управлением
В Перми автобус маршрута №117 въехал в дорожное ограждение. Фотографией очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«По предварительной информации, ДТП произошло в районе улицы Лифанова, 26. Автобус следовал с пассажирами, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства случившегося.
В автобусе были пассажиры
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