В Перми автобус с пассажирами влетел в ограждение. Фото

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Водитель автобуса №117 не справился с управлением
Водитель автобуса №117 не справился с управлением Фото:

В Перми автобус маршрута №117 въехал в дорожное ограждение. Фотографией очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«По предварительной информации, ДТП произошло в районе улицы Лифанова, 26. Автобус следовал с пассажирами, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства случившегося.

В автобусе были пассажиры
В автобусе были пассажиры
Фото:

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В Перми автобус маршрута №117 въехал в дорожное ограждение. Фотографией очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «По предварительной информации, ДТП произошло в районе улицы Лифанова, 26. Автобус следовал с пассажирами, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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