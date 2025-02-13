Силовики задержали сторонника терроризма из Магнитогорска. Видео

13 февраля 2025 в 17:12 Размер текста - 17 +

Силовики задержали мужчину, который высказывался за террористическую деятельность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержали 54-летнего подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудниками центра по противодействию экстремизму челябинского областного главка полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии бойцов сил спецназа теруправления Росгвардии задержан 54-летний магнитогорец. Мужчина размещал в интернете комментарии с оправданием терроризма и побуждении к экстремизму», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции добавили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ранее в регионе уже был задержан сторонник проукраинской идеологии, призывающий к теракту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержали 54-летнего подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудниками центра по противодействию экстремизму челябинского областного главка полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии бойцов сил спецназа теруправления Росгвардии задержан 54-летний магнитогорец. Мужчина размещал в интернете комментарии с оправданием терроризма и побуждении к экстремизму», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции добавили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ранее в регионе уже был задержан сторонник проукраинской идеологии, призывающий к теракту.