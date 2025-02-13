Силовики задержали сторонника терроризма из Магнитогорска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Силовики задержали мужчину, который высказывался за террористическую деятельность Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержали 54-летнего подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сотрудниками центра по противодействию экстремизму челябинского областного главка полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии бойцов сил спецназа теруправления Росгвардии задержан 54-летний магнитогорец. Мужчина размещал в интернете комментарии с оправданием терроризма и побуждении к экстремизму», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции добавили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ранее в регионе уже был задержан сторонник проукраинской идеологии, призывающий к теракту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, задержали 54-летнего подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудниками центра по противодействию экстремизму челябинского областного главка полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии бойцов сил спецназа теруправления Росгвардии задержан 54-летний магнитогорец. Мужчина размещал в интернете комментарии с оправданием терроризма и побуждении к экстремизму», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции добавили, что в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ранее в регионе уже был задержан сторонник проукраинской идеологии, призывающий к теракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...