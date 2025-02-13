Появилось видео ликвидации исламистов, готовивших теракт в Пскове

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ФСБ опубликовала кадры штурма помещения, где находились члены террористической ячейки
ФСБ опубликовала кадры штурма помещения, где находились члены террористической ячейки Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно предотвратили попытку теракта на железнодорожной станции в Пскове. В ходе операции была задержана группа исламистов, являющихся гражданами одной из стран Центральной Азии. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.

«Резко, лезь на второй этаж. Граната! Граната!» — слышны выкрики на видео. На кадрах видно, как штурмовая группа врывается в деревянное помещение в лесной местности, которое выглядит как охотничий дом. Перед проникновением ФСБ члены террористической группировки закидывали силовиков гранатами. 

Далее уже следуют кадры с внутреннего помещения. Силовики проводят обыск и находят компоненты для изготовления взрывчатых веществ: металлические детали, ацетон и селитру.

О задержании террористической ячейки, готовящей теракт в России стало известно 13 февраля. Согласно информации, предоставленной ФСБ, террористы действовали под руководством эмиссара из-за рубежа. Они уже начали подготовку к взрыву в Пскове, провели разведывательные мероприятия и приобрели необходимые материалы для создания самодельного взрывного устройства. Во время операции преступники оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были обезврежены ответным огнем сил безопасности.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно предотвратили попытку теракта на железнодорожной станции в Пскове. В ходе операции была задержана группа исламистов, являющихся гражданами одной из стран Центральной Азии. Журналисты опубликовали соответствующие кадры. «Резко, лезь на второй этаж. Граната! Граната!» — слышны выкрики на видео. На кадрах видно, как штурмовая группа врывается в деревянное помещение в лесной местности, которое выглядит как охотничий дом. Перед проникновением ФСБ члены террористической группировки закидывали силовиков гранатами.  Далее уже следуют кадры с внутреннего помещения. Силовики проводят обыск и находят компоненты для изготовления взрывчатых веществ: металлические детали, ацетон и селитру. О задержании террористической ячейки, готовящей теракт в России стало известно 13 февраля. Согласно информации, предоставленной ФСБ, террористы действовали под руководством эмиссара из-за рубежа. Они уже начали подготовку к взрыву в Пскове, провели разведывательные мероприятия и приобрели необходимые материалы для создания самодельного взрывного устройства. Во время операции преступники оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были обезврежены ответным огнем сил безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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