Появилось видео ликвидации исламистов, готовивших теракт в Пскове

Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно предотвратили попытку теракта на железнодорожной станции в Пскове. В ходе операции была задержана группа исламистов, являющихся гражданами одной из стран Центральной Азии. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.
«Резко, лезь на второй этаж. Граната! Граната!» — слышны выкрики на видео. На кадрах видно, как штурмовая группа врывается в деревянное помещение в лесной местности, которое выглядит как охотничий дом. Перед проникновением ФСБ члены террористической группировки закидывали силовиков гранатами.
Далее уже следуют кадры с внутреннего помещения. Силовики проводят обыск и находят компоненты для изготовления взрывчатых веществ: металлические детали, ацетон и селитру.
О задержании террористической ячейки, готовящей теракт в России стало известно 13 февраля. Согласно информации, предоставленной ФСБ, террористы действовали под руководством эмиссара из-за рубежа. Они уже начали подготовку к взрыву в Пскове, провели разведывательные мероприятия и приобрели необходимые материалы для создания самодельного взрывного устройства. Во время операции преступники оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были обезврежены ответным огнем сил безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.