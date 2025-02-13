ФСБ предотвратила теракт исламистов на вокзале в Пскове

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. Об этом сообщили в Центральном оперативном штабе ФСБ РФ. Задержана группа исламистов, граждан одной из стран Центральной Азии.
«ФСБ РФ в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона», — сообщили представители ведомства на своем сайте.
По данным ФСБ, террористы находились под руководством эмиссара МТО из-за рубежа и уже приступили к подготовке взрыва, проведя разведку и приобретя необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе операции, когда злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.
В результате проведения обысков в домах лиц, подозреваемых в радикальной деятельности, были найдены и конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщили представители правоохранительных органов. Следственный отдел УФСБ России по Псковской области инициировал возбуждение уголовного дела согласно части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205.
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