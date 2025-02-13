В Пермском крае увеличилось количество заправок для электромобилей

В 2024 году в Пермском крае было установлено 33 электрозарядные станции (ЭЗС). Об этом рассказали на заседании правительства Пермского края.
«Станции установлены не только в крупных населенных пунктах, туристических местах, но и на трассе М7, на Северном широтном коридоре. Такое распределение инфраструктуры делает использование электромобилей удобным и обеспечивает комфортное передвижение по региону», — рассказала региональный министр экономического развития Татьяна Чуксина.
. При этом 24 из них появились в округах Прикамья, в том числе в местах притяжения туристов: Губахе, Кунгуре, Ключах. В Перми появилось 9 новых ЭЗС
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рухнуло количество зарегистрированных электромобилей. В 2024 году в Прикамье на учет Госавтоинспекции было поставлено 109 таких авто.
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