В Пермском крае увеличилось количество заправок для электромобилей

В Прикамье за 2024 год было установлено 33 электрозаправочных станции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В округах Пермского края появилось 24 электрозаправочные станции
В округах Пермского края появилось 24 электрозаправочные станции Фото:

В 2024 году в Пермском крае было установлено 33 электрозарядные станции (ЭЗС). Об этом рассказали на заседании правительства Пермского края.

«Станции установлены не только в крупных населенных пунктах, туристических местах, но и на трассе М7, на Северном широтном коридоре. Такое распределение инфраструктуры делает использование электромобилей удобным и обеспечивает комфортное передвижение по региону», — рассказала региональный министр экономического развития Татьяна Чуксина.

. При этом 24 из них появились в округах Прикамья, в том числе в местах притяжения туристов: Губахе, Кунгуре, Ключах. В Перми появилось 9 новых ЭЗС

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рухнуло количество зарегистрированных электромобилей. В 2024 году в Прикамье на учет Госавтоинспекции было поставлено 109 таких авто.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Пермском крае было установлено 33 электрозарядные станции (ЭЗС). Об этом рассказали на заседании правительства Пермского края. «Станции установлены не только в крупных населенных пунктах, туристических местах, но и на трассе М7, на Северном широтном коридоре. Такое распределение инфраструктуры делает использование электромобилей удобным и обеспечивает комфортное передвижение по региону», — рассказала региональный министр экономического развития Татьяна Чуксина. . При этом 24 из них появились в округах Прикамья, в том числе в местах притяжения туристов: Губахе, Кунгуре, Ключах. В Перми появилось 9 новых ЭЗС Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рухнуло количество зарегистрированных электромобилей. В 2024 году в Прикамье на учет Госавтоинспекции было поставлено 109 таких авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...