В Прикамье проблемный мэр удержится в должности

Глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов удержится на посту мэра еще на один срок. Как считают источники URA.RU в региональной политтусовке, большинство депутатов поддержат его кандидатуру, а конкурент главы города является технической фигурой. При этом Белов долгое время входил в пул мэров, которые рисковали потерять свой пост из-за множества претензий от жителей и властей региона.
«Подавляющее большинство депутатов в гордуме Чусового лояльны Белову, а значит — поддержат его кандидатуру. Несмотря на то, что к главе города накопилась масса претензий свою должность он сохранит», — поясняет источник агентства.
Как уточняет URA.RU источник в политтусовке региона, краевые власти не будут препятствовать выдвижению Белова. Выбирать нового главу округа депутаты думы Чусового будут 20 февраля. Конкуренцию Белову при отборе депутатами главы составит его подчиненный, руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов. Собеседник URA.RU называет его «техническим» кандидатом. В 2019 году именно Архипов конкурировал с Беловым в борьбе за кресло мэра.
В ноябре 2024 года в Чусовом резко повысилась стоимость платы за отопление. Это вызвало недовольство горожан, которые записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину. После этого Белов заверил чусовлян, что разберется в ситуации с коммунальными платежами, но затем обвинил жителей города в том, что они поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию.
Летом 2023 году Белов нарвался на критику губернатора Дмитрия Махонина. Чиновник развернул большую PR-компанию «Как похорошел округа при Белове». При этом он забыл упомянуть, что большинство проектов были реализованы в территории на региональные и федеральные деньги.
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