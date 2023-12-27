Какие пермские мэры рискуют лишиться должности в 2024 году

Одни устали работать, другие плодят конфликты

27 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

У каждого проштрафившегося главы есть шанс на исправление Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермские власти в 2023 году продолжили плановую замену глав муниципалитетов. Ушли Анатолий Верхоланцев (Куеда), Михаил Шестаков (Чернушка), Павел Третьяков (Суксун), Анатолий Красноборов (Ильинский). Основная причина рокировок — смена управленческого тренда: ставка делается на молодых, а мэров-старожилов провожают на почетную пенсию. Исключением стал Анатолий Верхоланцев — он ушел, потому что у внутрипола были вопросы к его работе. О том, какие мэры могут уйти в 2024 году — в материале URA.RU. В 2024 году в Пермском крае пройдут выборы в думы 22 муниципалитетов — это больше половины общего числа (всего в крае 43 территории). От того, кто пройдет в парламенты, будет зависеть и судьба мэров, которых эти депутаты потом будут выбирать главами. В 2019 году краевые власти не справились с обилием кампаний, и в итоге в нескольких территориях столкнулись с проблемами. Устали Сергея Белова провожали еще летом 2023 года, но он исправился Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая на вопрос URA.RU о том, кто из глав не усидит в кресле в 2024 году, сказал, что делать выводы преждевременно. Но есть ряд старожилов, которые сами давно просятся на пенсию. И их власти «с почетом проводят». Источники URA.RU в числе таких глав называют, в первую очередь, Сергея Белова в Чусовом. С 2013 года он возглавлял администрацию городского округа, с 2016 года — администрацию района. Летом 2023 года Белов нарвался на критику губернатора Дмитрия Махонина. Глава Чусового развернул большую PR-компанию «Как похорошел округа при Белове», но забыл упомянуть, что большинство проектов были реализованы на региональные и федеральные деньги. Белов относится к числу глав старой формации — их уже почти не осталось в регионе. Главным претендентом на его кресло считался спикер Константин Адаменко. По крайней мере, летом, когда в политэлитах обсуждали вопрос о досрочном уходе Белова, называли его фамилию. Источник в Чусовом считает этот вариант маловероятным: Адаменко находится на своем месте. «Он хорошо сидит, занимает высокий пост в руководстве „Чусовского металлургического завода“. А завод сейчас начал больше внимать в ситуацию в городе, помогать», — говорит источник. Завод готов выдвинуть из своих рядов другого претендента, но все будет зависеть от позиции внутрипола. Также в числе «уставших» старожилов — глава Верещагино Сергей Кондратьев (возглавляет городской округ с 2008 года), глава Октябрьского Георгий Поезжаев (с 2007 года) и глава Сивы Юрий Кабанов (с 2000 года). Источники предполагают, что именно они и могут уйти с постов. Сергей Белов, Сергей Кондратьев, Георгий Поезжаев и Юрий Кабанов не ответили на звонки URA.RU. Оскандалились Ольге Лавровой не могут найти замену Фото: Сергей Русанов © URA.RU Территорией, которая обрела статус скандальной после выборов 2019 года, когда краевой внутрипол не успел уследить за всеми округами, как раз стал Александровск. Здесь разношерстная дума год не могла выбрать главу. В итоге удалось продавить юристку Ольгу Лаврову. Однако после этого скандальность Александровск не утратил. После череды мелких инцидентов, в 2023 году здесь разразился относительно крупный скандал. Местный депутат от КПРФ и экс-спикер думы Марина Зимина пожаловалась в прокуратуру на конфликт интересов между Лавровой и ее тогда еще заместителем, бывшим главой Яйвы Владимиром Белобаржевским. И местные элиты, и даже жители заметили, что Лаврова с Белобаржевским живут в гражданском браке и якобы даже имеют общего ребенка. Белобаржевского перевели в один из местных МУПов. Александровская прокуратура установила конфликт интересов и отправила документы в краевую прокуратуру, чтобы она вышла в региональную антикоррупционную комиссию при губернаторе. «Пока, по ощущениям, власти не дают теме выйти из прокуратуры. Формально краевая прокуратура еще не приняла решение, запрашивая у местных документы про премии, которые Лаврова выписывала Белобаржевскому. По одной из версий, просто тянут время», — говорит источник. Ольга Лаврова не ответила на звонок URA.RU. Проблема в том, что желающих стать главой глубоко депрессивного Александровского округа нет. «Внутрипол искал кандидатуры на краевом уровне — никто не соглашается. Скорее всего, если никого не найдут, то у Ольги Лавровой — высокие шансы остаться на второй срок. Хотя у краевых властей к ней вагон претензий», — говорит инсайдер. Бездействуют Ринат Хаертдинов якобы уже даже подобрал себе преемника Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU С высокой долей вероятности в 2024 году сменится глава Нытвы. К Ринату Хаертдинову накопилось много претензий у жителей, местных элит и краевых властей. Самым ярким примером является реконструкция парке в Нытвы — работы закончились в конце прошлого года, но весной все «поплыло». Плитка «растаяла». От реализации идеи, говорят источники в Нытве, был шоке даже автор концепции. В конце июня в Нытву приезжал губернатор Дмитрий Махонин. Он заявил публично, что ему поступает много жалоб на реконструкцию парка и, «действительно, картина — печальная». И взял ситуацию на личный контроль. В целом Хаертдинов часто закрывает глаза на проблемы округа. В итоге они копятся годами, и решать их становиться дороже и дольше. «Любая незначительная задача, приходящая от населения, решается месяцами, а в некоторых случаях — годами. Не лоббист территории совсем. Создал конфликт внутри администрации: изначально крепкая команда, в которой люди с бэкграундом глав поселений, сейчас разбегается, в основном от непонятных решений», — говорит инсайдер в политэлитах. Якобы Хаертдинов уже выбрал себе преемника. По крайней мере на все важные имиджевые мероприятия — вручение ключей от квартир жителям, региональную конференцию «Единой России» — он берет с собой начальника районного управления имуществом Александра Попова. Ринат Хаертдинов не ответил на звонок URA.RU по известному редакции номеру телефона. Также в числе возможных кандидатов на вылет звучат фамилии главы Кочева Александра Юркина и главы Косы Эдуарда Засухина. Юркин якобы полностью делегировал управление местному спикеру Александру Мартынову. А Засухин является слабой фигурой. URA.RU ранее сообщало, что министр по делам Коми-округа Алексей Плотников лоббирует введение ставки своего заместителя в министерстве, на которой видит Засухина. У них — давние приятельские отношения. Эдуард Засухин на вопрос «планирует ли он принять участие в конкурсе в 2024 году», сказал, что его уход не обсуждается. Точно также как и переход в министерство по делам Коми-округа. «Не знаю, откуда у вас такая информация», — отметил он. Александр Юркин не ответил на звонок. Связанные одной цепью Источник в администрации губернатора сообщил, что пока речь идет только о двух мэрах — Нытвы и Косы. По результатам работы обсуждается вопрос их смены, но «если главы приложат усилия в исполнении текущих показателей, то вопрос будет снят». По остальным главам источник информацию опровергает. Речи о замене Белова, Поезжаева, Кондратьева, Лаврой, Кабанова и Юркина нет. Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что администрация губернатора в нынешних условиях никаких резких движений делать не будет. Самое главное для мэра сегодня, по его мнению, — выполнение всех федеральных задач, которые транслируются на местный уровень краевыми властями. «Важна эффективность работы, а она зависит от стабильной ситуации в регионе. Если цепочка „Федерация — край — муниципалитет“ работает эффективно, смысла менять главу нет», — говорит он. Что касается старожилов, то тут ситуацию будут расценивать в зависимости от позиции местных элит. Если в ходе выборов в думы летом они покажут, что контролируют ситуацию, а на местах к ним нет претензий, то многие останутся. Тем более, что проблема с кадрами, которые способны были бы возглавить муниципалитеты, остается. «Управлять территорией — работа, мягко говоря, нелегкая. И человек, который может с ней справиться, легко найдет себя в коммерческой структуре», — говорит он. Как вариант — ставка может быть сделана на пенсионеров правоохранительных органов. Они рано выходят на пенсию, понимают устройство системы и готовы поменять сферу деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти в 2023 году продолжили плановую замену глав муниципалитетов. Ушли Анатолий Верхоланцев (Куеда), Михаил Шестаков (Чернушка), Павел Третьяков (Суксун), Анатолий Красноборов (Ильинский). Основная причина рокировок — смена управленческого тренда: ставка делается на молодых, а мэров-старожилов провожают на почетную пенсию. Исключением стал Анатолий Верхоланцев — он ушел, потому что у внутрипола были вопросы к его работе. О том, какие мэры могут уйти в 2024 году — в материале URA.RU. В 2024 году в Пермском крае пройдут выборы в думы 22 муниципалитетов — это больше половины общего числа (всего в крае 43 территории). От того, кто пройдет в парламенты, будет зависеть и судьба мэров, которых эти депутаты потом будут выбирать главами. В 2019 году краевые власти не справились с обилием кампаний, и в итоге в нескольких территориях столкнулись с проблемами. Устали Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая на вопрос URA.RU о том, кто из глав не усидит в кресле в 2024 году, сказал, что делать выводы преждевременно. Но есть ряд старожилов, которые сами давно просятся на пенсию. И их власти «с почетом проводят». Источники URA.RU в числе таких глав называют, в первую очередь, Сергея Белова в Чусовом. С 2013 года он возглавлял администрацию городского округа, с 2016 года — администрацию района. Белов относится к числу глав старой формации — их уже почти не осталось в регионе. Главным претендентом на его кресло считался спикер Константин Адаменко. По крайней мере, летом, когда в политэлитах обсуждали вопрос о досрочном уходе Белова, называли его фамилию. Источник в Чусовом считает этот вариант маловероятным: Адаменко находится на своем месте. «Он хорошо сидит, занимает высокий пост в руководстве „Чусовского металлургического завода“. А завод сейчас начал больше внимать в ситуацию в городе, помогать», — говорит источник. Завод готов выдвинуть из своих рядов другого претендента, но все будет зависеть от позиции внутрипола. Также в числе «уставших» старожилов — глава Верещагино Сергей Кондратьев (возглавляет городской округ с 2008 года), глава Октябрьского Георгий Поезжаев (с 2007 года) и глава Сивы Юрий Кабанов (с 2000 года). Источники предполагают, что именно они и могут уйти с постов. Сергей Белов, Сергей Кондратьев, Георгий Поезжаев и Юрий Кабанов не ответили на звонки URA.RU. Оскандалились Территорией, которая обрела статус скандальной после выборов 2019 года, когда краевой внутрипол не успел уследить за всеми округами, как раз стал Александровск. Здесь разношерстная дума год не могла выбрать главу. В итоге удалось продавить юристку Ольгу Лаврову. Однако после этого скандальность Александровск не утратил. После череды мелких инцидентов, в 2023 году здесь разразился относительно крупный скандал. Местный депутат от КПРФ и экс-спикер думы Марина Зимина пожаловалась в прокуратуру на конфликт интересов между Лавровой и ее тогда еще заместителем, бывшим главой Яйвы Владимиром Белобаржевским. И местные элиты, и даже жители заметили, что Лаврова с Белобаржевским живут в гражданском браке и якобы даже имеют общего ребенка. Белобаржевского перевели в один из местных МУПов. Александровская прокуратура установила конфликт интересов и отправила документы в краевую прокуратуру, чтобы она вышла в региональную антикоррупционную комиссию при губернаторе. «Пока, по ощущениям, власти не дают теме выйти из прокуратуры. Формально краевая прокуратура еще не приняла решение, запрашивая у местных документы про премии, которые Лаврова выписывала Белобаржевскому. По одной из версий, просто тянут время», — говорит источник. Ольга Лаврова не ответила на звонок URA.RU. Бездействуют С высокой долей вероятности в 2024 году сменится глава Нытвы. К Ринату Хаертдинову накопилось много претензий у жителей, местных элит и краевых властей. Самым ярким примером является реконструкция парке в Нытвы — работы закончились в конце прошлого года, но весной все «поплыло». Плитка «растаяла». От реализации идеи, говорят источники в Нытве, был шоке даже автор концепции. В конце июня в Нытву приезжал губернатор Дмитрий Махонин. Он заявил публично, что ему поступает много жалоб на реконструкцию парка и, «действительно, картина — печальная». И взял ситуацию на личный контроль. В целом Хаертдинов часто закрывает глаза на проблемы округа. В итоге они копятся годами, и решать их становиться дороже и дольше. «Любая незначительная задача, приходящая от населения, решается месяцами, а в некоторых случаях — годами. Не лоббист территории совсем. Создал конфликт внутри администрации: изначально крепкая команда, в которой люди с бэкграундом глав поселений, сейчас разбегается, в основном от непонятных решений», — говорит инсайдер в политэлитах. Якобы Хаертдинов уже выбрал себе преемника. По крайней мере на все важные имиджевые мероприятия — вручение ключей от квартир жителям, региональную конференцию «Единой России» — он берет с собой начальника районного управления имуществом Александра Попова. Ринат Хаертдинов не ответил на звонок URA.RU по известному редакции номеру телефона. Также в числе возможных кандидатов на вылет звучат фамилии главы Кочева Александра Юркина и главы Косы Эдуарда Засухина. Юркин якобы полностью делегировал управление местному спикеру Александру Мартынову. А Засухин является слабой фигурой. URA.RU ранее сообщало, что министр по делам Коми-округа Алексей Плотников лоббирует введение ставки своего заместителя в министерстве, на которой видит Засухина. У них — давние приятельские отношения. Эдуард Засухин на вопрос «планирует ли он принять участие в конкурсе в 2024 году», сказал, что его уход не обсуждается. Точно также как и переход в министерство по делам Коми-округа. «Не знаю, откуда у вас такая информация», — отметил он. Александр Юркин не ответил на звонок. Связанные одной цепью Источник в администрации губернатора сообщил, что пока речь идет только о двух мэрах — Нытвы и Косы. По результатам работы обсуждается вопрос их смены, но «если главы приложат усилия в исполнении текущих показателей, то вопрос будет снят». По остальным главам источник информацию опровергает. Речи о замене Белова, Поезжаева, Кондратьева, Лаврой, Кабанова и Юркина нет. Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что администрация губернатора в нынешних условиях никаких резких движений делать не будет. Самое главное для мэра сегодня, по его мнению, — выполнение всех федеральных задач, которые транслируются на местный уровень краевыми властями. Что касается старожилов, то тут ситуацию будут расценивать в зависимости от позиции местных элит. Если в ходе выборов в думы летом они покажут, что контролируют ситуацию, а на местах к ним нет претензий, то многие останутся. Тем более, что проблема с кадрами, которые способны были бы возглавить муниципалитеты, остается. «Управлять территорией — работа, мягко говоря, нелегкая. И человек, который может с ней справиться, легко найдет себя в коммерческой структуре», — говорит он. Как вариант — ставка может быть сделана на пенсионеров правоохранительных органов. Они рано выходят на пенсию, понимают устройство системы и готовы поменять сферу деятельности.