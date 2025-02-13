Песков: Украина будет участвовать в переговорах по окончанию СВО

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Украина будет участвовать в переговорах по окончанию СВО, подчеркнул Дмитрий Песков
Украина будет участвовать в переговорах по окончанию СВО, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле подчеркнули, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию конфликта с Россией. С соответствующим тезисом выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога», — дал понять Песков. Об этом он сказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

До этого американский глава Дональд Трамп давал понять, что не видит ничего плохого в том, если Киев не будет участвовать в переговорах по завершению конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал это заявление.

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В Кремле подчеркнули, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию конфликта с Россией. С соответствующим тезисом выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога», — дал понять Песков. Об этом он сказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. До этого американский глава Дональд Трамп давал понять, что не видит ничего плохого в том, если Киев не будет участвовать в переговорах по завершению конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал это заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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