Мэр из ХМАО запретил депутату задавать ему вопросы во время отчета перед жителями

Во время ежегодного отчета перед жителями Пыть-Яха, мэр города Дмитрий Горбунов запретил депутату местной думы Людмиле Завадской высказываться, когда она попыталась его раскритиковать. Запись трансляции опубликована на сайте администрации города.
«Мы уже обсудили все на заседании думы. Вы не задаете вопросы, а снова высказываете свое мнение. Извините, но это мой отчет. Я отчитываюсь перед жителями, а не вы. Не уверен, что сейчас уместно слушать то, что вы хотите сказать», — сказал Горбунов, прервав дискуссию и передав слово другому участнику.
В разговоре с URA.RU Завадская рассказала, что она была единственным депутатом, проголосовавшим против принятия отчета мэра. На заседании думы она выразила свое недовольство по поводу проблем с вывозом мусора, состоянием общественного транспорта, реализацией региональных программ и расселением из аварийного жилья. Однако во время публичного отчета получила отказ. «Никогда еще не случалось, чтобы депутату, да еще и представителю жителей, не разрешили выступить. Это унижение. Я в шоке от поведения мэра», — прокомментировала Завадская.
Ранее URA.RU писало, что похожая ситуация произошла во время отчета главы Советского района Евгения Буренкова. Тогда депутаты районной думы запретили главе поселка Пионерский Венере Зубчик выступить с критикой ежегодного отчета Буренкова. Это вызвало недовольство Зубчик, переросшее в публичный конфликт.
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