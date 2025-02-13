13 февраля 2025

Трамп признался, что хочет вернуть Россию в G7

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Исключать Россию из «большой восьмерки» было большой ошибкой, заявил Трамп
Исключать Россию из «большой восьмерки» было большой ошибкой, заявил Трамп Фото:

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из «большой восьмерки» и заявил, что хотел бы вернуть РФ в G7. Его позицию передало агентство Associated France Press (AFP).

«Трамп заявил, что он хотел бы вернуть Россию в G7», — привело позицию Трампа AFP. Сообщение размещено в соцсети X. Агентство Bloomberg подчеркнуло, что президент США считает исключение России из организации ошибкой.

Ранее Трамп подчеркивал, что Россию исключили из G8 из-за слабости США в то время, когда страной руководил Барак Обама. Россия входила в Большую семерку с самого ее основания, с 1997 года. В 2014 страну исключили из группы из-за присоединения Крыма к РФ.

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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из «большой восьмерки» и заявил, что хотел бы вернуть РФ в G7. Его позицию передало агентство Associated France Press (AFP). «Трамп заявил, что он хотел бы вернуть Россию в  G7 », — привело позицию Трампа AFP. Сообщение размещено в соцсети X. Агентство Bloomberg подчеркнуло, что президент США считает исключение России из организации ошибкой. Ранее Трамп подчеркивал, что Россию исключили из G8 из-за слабости США в то время, когда страной руководил Барак Обама. Россия входила в Большую семерку с самого ее основания, с 1997 года. В 2014 страну исключили из группы из-за присоединения Крыма к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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