Трамп признался, что хочет вернуть Россию в G7

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из «большой восьмерки» и заявил, что хотел бы вернуть РФ в G7. Его позицию передало агентство Associated France Press (AFP).
«Трамп заявил, что он хотел бы вернуть Россию в G7», — привело позицию Трампа AFP. Сообщение размещено в соцсети X. Агентство Bloomberg подчеркнуло, что президент США считает исключение России из организации ошибкой.
Ранее Трамп подчеркивал, что Россию исключили из G8 из-за слабости США в то время, когда страной руководил Барак Обама. Россия входила в Большую семерку с самого ее основания, с 1997 года. В 2014 страну исключили из группы из-за присоединения Крыма к РФ.
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