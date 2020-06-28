Трамп объяснил, почему Россию выгнали из G8

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В 2018 году Трамп заявлял, что Россию стоит вернуть в G8, напоминает агентство Nation news . 6 июня 2020 года конгрессмены из противоборствующей Трампу партии демократов настоятельно попросили президента не возвращать Россию в G7. Американские политики уверены, что страна угрожает мировому сообществу. Россия входила в Большую семерку с самого ее основания, с 1997 года. В 2014 страну исключили из группы из-за присоединения Крыма к РФ.

Президент США назвал коррумпированным своего конкурента по президентской гонке Джо Байдена. Также Трамп подчеркнул, что в отличие от администрации Обамы, куда раньше входил Байден, его администрация была жестче, чем кто-либо другой в отношении России. Именно Обама настаивал на исключении России из G8, уточняет « Ридус ».

«Россия переиграла его [кандидата в президенты Джо Байдена] и Обаму, пока они были у власти, все было настолько плохо, что Обама хотел, чтобы она вышла из тогдашней G8. США были слабы во всем, но особенно слабым местом была Россия!» — написал Трамп.

Россию исключили из G8 из-за слабости США в то время, когда страной руководил Барак Обама, объяснил американский президент Дональд Трамп. Об этом глава США рассказал в своем Twitter.

Дональд Трамп считает, что выход России из G8 это промашка Барака Обамы. Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно