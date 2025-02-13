13 февраля 2025

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение из-за Украины

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Дальнейшее бездействие Европы по конфликту на Украине угрожает безопасности, заявил Шольц
Дальнейшее бездействие Европы по конфликту на Украине угрожает безопасности, заявил Шольц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ФРГ необходимо объявить чрезвычайное положение из-за быстро разворачивающихся событий вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц и подчеркнул, что резкая смена обстановки произошла из-за решительных действий США по урегулированию кризиса.

«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — сказал Шольц, обращаясь к Бундестагу с предложением ввести режим ЧП. Видео с выступлением канцлер опубликовал в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ближайшее время ожидаются две встречи по вопросу урегулирования украинского конфликта. По его словам, они пройдут в Мюнхене и Саудовской Аравии. Первая пройдет 14 февраля, а вторая, на которой за одним столом должны встретиться представители Вашингтона, Москвы и Киева, на следующей неделе.

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В ФРГ необходимо объявить чрезвычайное положение из-за быстро разворачивающихся событий вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц и подчеркнул, что резкая смена обстановки произошла из-за решительных действий США по урегулированию кризиса. «Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — сказал Шольц, обращаясь к Бундестагу с предложением ввести режим ЧП. Видео с выступлением канцлер опубликовал в соцсети X. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ближайшее время ожидаются две встречи по вопросу урегулирования украинского конфликта. По его словам, они пройдут в Мюнхене и Саудовской Аравии. Первая пройдет 14 февраля, а вторая, на которой за одним столом должны встретиться представители Вашингтона, Москвы и Киева, на следующей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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