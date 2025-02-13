Названы сроки, после которых может закончиться СВО

Предстоящие контакты с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева по конфликту на Украине позволят оценить возможность урегулирования кризиса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Мы посмотрим, удастся ли нам закончить этот конфликт... Мы хотим его завершить», — сказал Трамп, анонсируя предстоящие встречи с участием представителей Америки, России и Украины в Мюнхене 14 февраля, а также в Саудовской Аравии на следующей неделе. Его слова прозвучали в эфире Fox News на youtube-канале.
Трамп ранее объявлял, что между США и Россией пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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