13 февраля 2025

Названы сроки, после которых может закончиться СВО

Трамп: ближайшие встречи США, РФ и Украины покажут, можно ли закончить СВО
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По словам Трампа, контакты пройдут в Саудовской Аравии и Германии
По словам Трампа, контакты пройдут в Саудовской Аравии и Германии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предстоящие контакты с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева по конфликту на Украине позволят оценить возможность урегулирования кризиса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы посмотрим, удастся ли нам закончить этот конфликт... Мы хотим его завершить», — сказал Трамп, анонсируя предстоящие встречи с участием представителей Америки, России и Украины в Мюнхене 14 февраля, а также в Саудовской Аравии на следующей неделе. Его слова прозвучали в эфире Fox News на youtube-канале.

Трамп ранее объявлял, что между США и Россией пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Предстоящие контакты с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева по конфликту на Украине позволят оценить возможность урегулирования кризиса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мы посмотрим, удастся ли нам закончить этот конфликт... Мы хотим его завершить», — сказал Трамп, анонсируя предстоящие встречи с участием представителей Америки, России и Украины в Мюнхене 14 февраля, а также в Саудовской Аравии на следующей неделе. Его слова прозвучали в эфире Fox News на youtube-канале. Трамп ранее объявлял, что между США и Россией пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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