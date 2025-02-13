13 февраля 2025

Появились снимки со спутника, показывающие ущерб Киеву после обстрела

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Киев подвергся массированному обстрелу 12 февраля
Киев подвергся массированному обстрелу 12 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Последствия массированного ракетного удара по Киеву попали на снимки со спутника. Как отмечает проанализировавший кадры telegram-канал «Осведомитель», повреждения получили оборонные предприятия, в том числе производящие FPV-дроны.

«Под раздачу попали промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве FPV-дронов и другой оборонной продукции. Оба комплекса ранее принадлежали фармацевтической компании», — говорится в сообщении telegram-канала. Снимки со спутника распространились в соцсетях.

Киев подвергся массированной атаке 12 февраля. Тогда руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. Сообщалось, что в Голосеевском районе столицы загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдались нарушения в электроснабжении.

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Последствия массированного ракетного удара по Киеву попали на снимки со спутника. Как отмечает проанализировавший кадры telegram-канал «Осведомитель», повреждения получили оборонные предприятия, в том числе производящие FPV-дроны. «Под раздачу попали промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве FPV-дронов и другой оборонной продукции. Оба комплекса ранее принадлежали фармацевтической компании», — говорится в сообщении telegram-канала. Снимки со спутника распространились в соцсетях. Киев подвергся массированной атаке 12 февраля. Тогда руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. Сообщалось, что в Голосеевском районе столицы загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдались нарушения в электроснабжении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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