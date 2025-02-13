Появились снимки со спутника, показывающие ущерб Киеву после обстрела

Последствия массированного ракетного удара по Киеву попали на снимки со спутника. Как отмечает проанализировавший кадры telegram-канал «Осведомитель», повреждения получили оборонные предприятия, в том числе производящие FPV-дроны.
«Под раздачу попали промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве FPV-дронов и другой оборонной продукции. Оба комплекса ранее принадлежали фармацевтической компании», — говорится в сообщении telegram-канала. Снимки со спутника распространились в соцсетях.
Киев подвергся массированной атаке 12 февраля. Тогда руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. Сообщалось, что в Голосеевском районе столицы загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдались нарушения в электроснабжении.
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