Сорвалась поездка госсекретаря США в Мюнхен, где будут переговоры с РФ

Госсекретарь США Марк Рубио, вылетевший в Мюнхен на встречу с представителями России, возвращается в Вашингтон. Как сообщают СМИ, на борту самолета возникли технические неполадки.
«Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — передает Daily Mail в соцсети X со ссылкой на сервис для мониторинга полетов в реальном времени Flightradar24.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и России проведут встречу на Мюнхенской конференции. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине.
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