Сорвалась поездка госсекретаря США в Мюнхен, где будут переговоры с РФ

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Самолет США развернулся на пути в Германию
Самолет США развернулся на пути в Германию Фото:

Госсекретарь США Марк Рубио, вылетевший в Мюнхен на встречу с представителями России, возвращается в Вашингтон. Как сообщают СМИ, на борту самолета возникли технические неполадки.

«Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — передает Daily Mail в соцсети X со ссылкой на сервис для мониторинга полетов в реальном времени Flightradar24.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и России проведут встречу на Мюнхенской конференции. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине.

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Госсекретарь США Марк Рубио, вылетевший в Мюнхен на встречу с представителями России, возвращается в Вашингтон. Как сообщают СМИ, на борту самолета возникли технические неполадки. «Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — передает Daily Mail в соцсети X со ссылкой на сервис для мониторинга полетов в реальном времени Flightradar24. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и России проведут встречу на Мюнхенской конференции. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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