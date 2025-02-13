13 февраля 2025

Трамп назначил дату первой встречи США с Россией по СВО

Трамп анонсировал первую встречу США и России по СВО, которая пройдет 14 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США утверждает, что должностные лица страны проведут 14 февраля контакты с РФ
Президент США утверждает, что должностные лица страны проведут 14 февраля контакты с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что должностные его страны и России проведут 14 февраля контакты по урегулированию украинского конфликта на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом американский президент заявил в эфире Fox News.

«У них завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Украина тоже приглашена. Должностные лица высокого уровня будут из России, с Украины и из США», — сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вел Fox News на youtube-канале.

При этом Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу разрешения украинского конфликта. Он не станет советоваться с европейскими лидерами и будет напрямую общаться с президентом РФ Путиным, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что должностные его страны и России проведут 14 февраля контакты по урегулированию украинского конфликта на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом американский президент заявил в эфире Fox News. «У них завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Украина тоже приглашена. Должностные лица высокого уровня будут из России, с Украины и из США», — сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вел Fox News на youtube-канале. При этом Трамп оставил Евросоюз «за бортом» по вопросу разрешения украинского конфликта. Он не станет советоваться с европейскими лидерами и будет напрямую общаться с президентом РФ Путиным, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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