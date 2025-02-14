В США заявили об огромных проблемах со здоровьем у американцев

В Соединенных Штатах живет самое больное население в мире. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.
«Мы приобретаем 70% лекарственных препаратов на планете. При этом у нас худшие показатели», — заявил Кеннеди в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что в Америке проживает «самое больное население в мире».
13 февраля сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Его кандидатуру предложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом писал MK.RU.
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