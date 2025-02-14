В США заявили об огромных проблемах со здоровьем у американцев

Кеннеди-младший: в США живет самое больное население мира
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По словам Кеннеди-младшего, США покупает больше 70% лекарств в мире
По словам Кеннеди-младшего, США покупает больше 70% лекарств в мире Фото:

В Соединенных Штатах живет самое больное население в мире. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.

«Мы приобретаем 70% лекарственных препаратов на планете. При этом у нас худшие показатели», — заявил Кеннеди в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что в Америке проживает «самое больное население в мире».

13 февраля сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Его кандидатуру предложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом писал MK.RU.

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В Соединенных Штатах живет самое больное население в мире. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший. «Мы приобретаем 70% лекарственных препаратов на планете. При этом у нас худшие показатели», — заявил Кеннеди в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что в Америке проживает «самое больное население в мире». 13 февраля сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Его кандидатуру предложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом писал MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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