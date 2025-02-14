В Японии резко сменили риторику по отношению к РФ

Глава МИД Японии Ивая: нам необходимо взаимопонимание с Россией
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Япония поменяла отношение к России
Япония поменяла отношение к России Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Япония нуждается во взаимопонимании с Россией, однако продолжит действовать в своих национальных интересах. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Такэси Ивая.

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но мы считаем, что Россия — страна-сосед и с ней необходимо взаимопонимание», — сказал Ивая в ходе своей пресс-конференции. Трансляция опубликована на YouTube. 

Часто речи японских политиков об отношениях с РФ начинались с того, что Япония будет исходить из своих национальных интересов «из-за конфликта России на Украине». Однако в пятницу, 14 февраля, этот тезис не прозвучал.

В ходе многолетнего конфликта с Россией по Курильским островам в Японии предложили превратить острова в ядерную свалку. Заявление вызвало резкую критику со стороны префектуры Хоккайдо, которая граничит с Россией. Позже премьер Японии Сигэру Исиба извинился за такую инициативу.

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Япония нуждается во взаимопонимании с Россией, однако продолжит действовать в своих национальных интересах. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Такэси Ивая. «Между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но мы считаем, что Россия — страна-сосед и с ней необходимо взаимопонимание», — сказал Ивая в ходе своей пресс-конференции. Трансляция опубликована на YouTube.  Часто речи японских политиков об отношениях с РФ начинались с того, что Япония будет исходить из своих национальных интересов «из-за конфликта России на Украине». Однако в пятницу, 14 февраля, этот тезис не прозвучал. В ходе многолетнего конфликта с Россией по Курильским островам в Японии предложили превратить острова в ядерную свалку. Заявление вызвало резкую критику со стороны префектуры Хоккайдо, которая граничит с Россией. Позже премьер Японии Сигэру Исиба извинился за такую инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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