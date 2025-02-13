Путинскую награду бизнесмену Симановскому вручит полпред Жога

14 февраля 2025 в 10:08 Размер текста - 17 +

Андрей Симановский получит орден Дружбы Фото: Илья Московец © URA.RU Орден Дружбы, которым учредителя Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» (Екатеринбург) Андрея Симановского отметил президент России Владимир Путин, вручит его полпред в УрФО Артем Жога. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте, знакомый с аппаратной традицией по передаче таких наград. А в полпредстве уточнили: «Награда будет вручена в соответствии с регламентом». Указ о присвоении Симановскому ордена Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Путин подписал 10 февраля. Дата, когда орден окажется у Симановского, пока не определена. Симановский уже имеет ряд высоких государственных наград. Например, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, два благодарственных письма и грамоту президента. На выборах в 2024 году Симановский был доверенным лицом Путина. За вклад в развитие Екатеринбурга и региона бизнесмена удостоили званиями почетного гражданина Свердловской области и города. Имеет Симановский и медали от Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «Участник специальной военной операции», получал от ведомства в качестве награды именное оружие. Его заслуги отмечала также Русская Православная церковь — Орденом преподобного Серафима Саровского III степени, Орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, Патриаршим знаком храмостроителя. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова награждала Симановского медалью «Спешите делать добро». Симановский входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей, а также является членом президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Имеет звание почетного предпринимателя Свердловской области, почетного генконсула республики Индия, руководит шахматной федерацией, спонсирует ФК «Урал», ХК «Автомобилист», волейбольный клуб «Уралочка», федерацию дзюдо «Урал-Западная Сибирь», женский баскетбольный клуб «УрФУ — Сима-ленд». Совместно с крупнейшими промышленниками Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным Симановский учредил Фонд Святой Екатерины, который активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона. Например, фонд закупил более 76 машин скорой медицинской помощи, 43 аппарата ИВЛ, кислородную станцию, поддерживает врачей и больницы, способствует возрождению духовных и культурных ценностей. Когда была пандемия коронавируса, меценаты направили более 2,3 млрд рублей на борьбу ним. В 2024 году на берегу озера Шарташ открыли центр ухода за тяжелобольными людьми, а в Алапаевске построили Храм Александра Невского. Фонд реализует продуктовую программу поддержки малоимущих семей и пенсионеров, по итогам 2024 года на благие дела направили 2,2 млрд рублей. С начала спецоперации РФ на Украине Симановский отправил пять тысяч тонн адресной гуманитарной помощи участникам СВО, мирному населению Донбасса. В донецкой Макеевке, которая была подшефной территорией Свердловской области, создан добровольческий волонтерский центр. Большую помощь получают сотрудники «Сима-ленда», которые ушли на фронт. Эту компанию Симановский основал в 2001 году, и сейчас она является одной из крупнейших оптово-розничных. производственных компаний России. В «Сима-ленде» работают больше 10 тысяч сотрудников, а в федеральных рейтингах компания обозначается, как один из лучших работодателей страны. Главный офис компании находится в городе Екатеринбурге, имеет представительства в семи городах России, а также в Китае. «Сима-ленд» также была первой в стране компанией, сотрудники которой открыто проявили пропрезидентскую позицию. Они постоянно устраивают масштабные патриотические акциях, о которых говорит не только вся страна, но и весь мир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орден Дружбы, которым учредителя Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» (Екатеринбург) Андрея Симановского отметил президент России Владимир Путин, вручит его полпред в УрФО Артем Жога. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте, знакомый с аппаратной традицией по передаче таких наград. А в полпредстве уточнили: «Награда будет вручена в соответствии с регламентом». Указ о присвоении Симановскому ордена Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Путин подписал 10 февраля. Дата, когда орден окажется у Симановского, пока не определена. Симановский уже имеет ряд высоких государственных наград. Например, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, два благодарственных письма и грамоту президента. На выборах в 2024 году Симановский был доверенным лицом Путина. За вклад в развитие Екатеринбурга и региона бизнесмена удостоили званиями почетного гражданина Свердловской области и города. Имеет Симановский и медали от Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «Участник специальной военной операции», получал от ведомства в качестве награды именное оружие. Его заслуги отмечала также Русская Православная церковь — Орденом преподобного Серафима Саровского III степени, Орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, Патриаршим знаком храмостроителя. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова награждала Симановского медалью «Спешите делать добро». Симановский входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей, а также является членом президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Имеет звание почетного предпринимателя Свердловской области, почетного генконсула республики Индия, руководит шахматной федерацией, спонсирует ФК «Урал», ХК «Автомобилист», волейбольный клуб «Уралочка», федерацию дзюдо «Урал-Западная Сибирь», женский баскетбольный клуб «УрФУ — Сима-ленд». Совместно с крупнейшими промышленниками Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным Симановский учредил Фонд Святой Екатерины, который активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона. Например, фонд закупил более 76 машин скорой медицинской помощи, 43 аппарата ИВЛ, кислородную станцию, поддерживает врачей и больницы, способствует возрождению духовных и культурных ценностей. Когда была пандемия коронавируса, меценаты направили более 2,3 млрд рублей на борьбу ним. В 2024 году на берегу озера Шарташ открыли центр ухода за тяжелобольными людьми, а в Алапаевске построили Храм Александра Невского. Фонд реализует продуктовую программу поддержки малоимущих семей и пенсионеров, по итогам 2024 года на благие дела направили 2,2 млрд рублей. С начала спецоперации РФ на Украине Симановский отправил пять тысяч тонн адресной гуманитарной помощи участникам СВО, мирному населению Донбасса. В донецкой Макеевке, которая была подшефной территорией Свердловской области, создан добровольческий волонтерский центр. Большую помощь получают сотрудники «Сима-ленда», которые ушли на фронт. Эту компанию Симановский основал в 2001 году, и сейчас она является одной из крупнейших оптово-розничных. производственных компаний России. В «Сима-ленде» работают больше 10 тысяч сотрудников, а в федеральных рейтингах компания обозначается, как один из лучших работодателей страны. Главный офис компании находится в городе Екатеринбурге, имеет представительства в семи городах России, а также в Китае. «Сима-ленд» также была первой в стране компанией, сотрудники которой открыто проявили пропрезидентскую позицию. Они постоянно устраивают масштабные патриотические акциях, о которых говорит не только вся страна, но и весь мир.