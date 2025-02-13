Солнце на месяц помешает пермякам смотреть телевизор

Солнце доставит неприятности жителям Пермского края, которые любят смотреть телевизор. Почти в течение месяца в эфире могут быть помехи, рассказали в краевом радиотелевизионном передающем центре.
«Начинается сезонное явление, при котором положение Солнца относительно спутника связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется солнечная интерференция. В Пермском крае явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 18 февраля по 12 марта», — сообщили URA.RU в ПКРПЦ.
Перерывы в телевещании возможны с 10:35 до 14:30. Они могут длиться до 26 минут в сутки.
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