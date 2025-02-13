13 февраля 2025

Солнце на месяц помешает пермякам смотреть телевизор

В Пермском крае ожидают помехи в телевещании из-за солнечной интерференции
© Служба новостей «URA.RU»
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Помехи ожидаются с 18 февраля по 12 марта
Помехи ожидаются с 18 февраля по 12 марта Фото:

Солнце доставит неприятности жителям Пермского края, которые любят смотреть телевизор. Почти в течение месяца в эфире могут быть помехи, рассказали в краевом радиотелевизионном передающем центре.

«Начинается сезонное явление, при котором положение Солнца относительно спутника связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется солнечная интерференция. В Пермском крае явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 18 февраля по 12 марта», — сообщили URA.RU в ПКРПЦ.

Перерывы в телевещании возможны с 10:35 до 14:30. Они могут длиться до 26 минут в сутки.

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Солнце доставит неприятности жителям Пермского края, которые любят смотреть телевизор. Почти в течение месяца в эфире могут быть помехи, рассказали в краевом радиотелевизионном передающем центре. «Начинается сезонное явление, при котором положение Солнца относительно спутника связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется солнечная интерференция. В Пермском крае явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 18 февраля по 12 марта», — сообщили URA.RU в ПКРПЦ. Перерывы в телевещании возможны с 10:35 до 14:30. Они могут длиться до 26 минут в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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