Молодой циклон принесет в Челябинск сильные метели

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Циклон принесет в регион обильные снегопады Фото:

В предстоящие выходные с 15 по 17 февраля над Челябинском и областью образуется молодой циклон, который принесет обильные снегопады и метели. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«На волне холодного атмосферного фронта формируется молодой циклон. Если в субботу ожидается небольшой снег преимущественно в горах, то в воскресенье днем и в начале следующей недели снег будет идти повсеместно, а в горах его интенсивность увеличится, при этом не обойдется без ветра с порывами до 18 метров в секунду и метелей», — отметили метеорологи.

Синоптики предупредили, что в тыловой части циклона в начале следующей недели станет морознее. Температура воздуха будет на 3-5 градусов меньше средних климатических значений. В целом с 15 по 17 февраля в регионе ожидается 13-18 градусов мороза, в горах и низинах до -24, днем около 3-8 ниже нуля. В Челябинске в выходные ночью до 16-18 мороза, днем около 4-6 ниже нуля.

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В предстоящие выходные с 15 по 17 февраля над Челябинском и областью образуется молодой циклон, который принесет обильные снегопады и метели. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «На волне холодного атмосферного фронта формируется молодой циклон. Если в субботу ожидается небольшой снег преимущественно в горах, то в воскресенье днем и в начале следующей недели снег будет идти повсеместно, а в горах его интенсивность увеличится, при этом не обойдется без ветра с порывами до 18 метров в секунду и метелей», — отметили метеорологи. Синоптики предупредили, что в тыловой части циклона в начале следующей недели станет морознее. Температура воздуха будет на 3-5 градусов меньше средних климатических значений. В целом с 15 по 17 февраля в регионе ожидается 13-18 градусов мороза, в горах и низинах до -24, днем около 3-8 ниже нуля. В Челябинске в выходные ночью до 16-18 мороза, днем около 4-6 ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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