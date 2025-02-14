Молодой циклон принесет в Челябинск сильные метели

Циклон принесет в регион обильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящие выходные с 15 по 17 февраля над Челябинском и областью образуется молодой циклон, который принесет обильные снегопады и метели. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«На волне холодного атмосферного фронта формируется молодой циклон. Если в субботу ожидается небольшой снег преимущественно в горах, то в воскресенье днем и в начале следующей недели снег будет идти повсеместно, а в горах его интенсивность увеличится, при этом не обойдется без ветра с порывами до 18 метров в секунду и метелей», — отметили метеорологи.

Синоптики предупредили, что в тыловой части циклона в начале следующей недели станет морознее. Температура воздуха будет на 3-5 градусов меньше средних климатических значений. В целом с 15 по 17 февраля в регионе ожидается 13-18 градусов мороза, в горах и низинах до -24, днем около 3-8 ниже нуля. В Челябинске в выходные ночью до 16-18 мороза, днем около 4-6 ниже нуля.