В Екатеринбурге проститутка обвинила знакомого в изнасиловании

В Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила 39-летнего мужчину, которого назвала своим знакомым, в изнасиловании и написала на него заявление в полицию. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Девушка пришла в отдел полиции и сказала, что ночью 13 февраля ее изнасиловал знакомый, который угрожал ей. Его задержали, он заявил, что нашел проститутку на сайте, связался с ней и пригласил к себе. Но между ними произошла перепалка из-за разногласий по оплате услуг», — сказал инсайдер агентства.
По словам источника, мужчину отпустили домой. Материал направлен в свердловское СУ СКР. Ответ от ведомства ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!