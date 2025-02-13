13 февраля 2025

В Екатеринбурге проститутка обвинила знакомого в изнасиловании

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Чкаловском районе города Фото:

В Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила 39-летнего мужчину, которого назвала своим знакомым, в изнасиловании и написала на него заявление в полицию. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Девушка пришла в отдел полиции и сказала, что ночью 13 февраля ее изнасиловал знакомый, который угрожал ей. Его задержали, он заявил, что нашел проститутку на сайте, связался с ней и пригласил к себе. Но между ними произошла перепалка из-за разногласий по оплате услуг», — сказал инсайдер агентства.

По словам источника, мужчину отпустили домой. Материал направлен в свердловское СУ СКР. Ответ от ведомства ожидается.

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В Екатеринбурге 21-летняя проститутка обвинила 39-летнего мужчину, которого назвала своим знакомым, в изнасиловании и написала на него заявление в полицию. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девушка пришла в отдел полиции и сказала, что ночью 13 февраля ее изнасиловал знакомый, который угрожал ей. Его задержали, он заявил, что нашел проститутку на сайте, связался с ней и пригласил к себе. Но между ними произошла перепалка из-за разногласий по оплате услуг», — сказал инсайдер агентства. По словам источника, мужчину отпустили домой. Материал направлен в свердловское СУ СКР. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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