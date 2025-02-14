За травмы ребенка после падения ворот обвинили директора челябинского ФОКа

Директора физкультурно-оздоровительного комплекса в Чесменском районе Челябинской области обвинили в халатности, из-за которой на 13-летнего ребенка упали игровые ворота. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
«Директор не предпринял мер к своевременному обслуживанию и ремонту игровых ворот либо их удалению с места эксплуатации при выявлении неустранимых дефектов, влияющих на безопасность оборудования. В результате чего 24 июня 2024 года произошло опрокидывание и падение ворот на 13-летнего мальчика, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следователи продолжают расследовать уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас директору муниципального учреждения предъявлено обвинение, он допрошен. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинения.
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