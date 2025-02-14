За травмы ребенка после падения ворот обвинили директора челябинского ФОКа

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На 13-летнего мальчика упали игровые ворота
На 13-летнего мальчика упали игровые ворота Фото:

Директора физкультурно-оздоровительного комплекса в Чесменском районе Челябинской области обвинили в халатности, из-за которой на 13-летнего ребенка упали игровые ворота. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Директор не предпринял мер к своевременному обслуживанию и ремонту игровых ворот либо их удалению с места эксплуатации при выявлении неустранимых дефектов, влияющих на безопасность оборудования. В результате чего 24 июня 2024 года произошло опрокидывание и падение ворот на 13-летнего мальчика, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас директору муниципального учреждения предъявлено обвинение, он допрошен. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинения.

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Директора физкультурно-оздоровительного комплекса в Чесменском районе Челябинской области обвинили в халатности, из-за которой на 13-летнего ребенка упали игровые ворота. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. «Директор не предпринял мер к своевременному обслуживанию и ремонту игровых ворот либо их удалению с места эксплуатации при выявлении неустранимых дефектов, влияющих на безопасность оборудования. В результате чего 24 июня 2024 года произошло опрокидывание и падение ворот на 13-летнего мальчика, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают расследовать уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас директору муниципального учреждения предъявлено обвинение, он допрошен. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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