Аниме и новые знания: цветочный фестиваль, пропитанный японской культурой, проведут в Кургане

В Кургане со 2 марта по 20 апреля пройдет цветочный фестиваль Hanami-фест, где покажут аниме режиссера Макото Синкая, научат японской живописи, искусству оригами и многому другому. Об этом сообщило областное отделение общероссийской общественной организации «Россия — Япония».
«И вот снова приближается весна. И вот снова мы в ожидании весенних чудес. И, конечно же, снова у нас цветочный фестиваль. Ждем всех в городской библиотеке им. В. Маяковского», — указано в сообществе курганского отделения организации в соцсети «ВКонтакте».
Разнообразная программа фестиваля посвящена японской культуре. В рамках него пройдут видеопрограммы, творческие занятия, выставки, викторины и кинопоказы. В том числе, курганцы увидят аниме одно из культовых режиссеров.
- 2 марта, 14:00 — 18:00: открытие фестиваля;
- 4 марта, 12:00 — 14:00: программа «Ваби и Югэн — это модно» (с участием Курганского технологического колледжа);
- 9 марта, 14:00 — 16:00: видеолекция «От богинь до горожанок», творческое занятие «Чей аромат хранят рукава...»;
- 16 марта, 15:00 — 17:00: видеолекция «Мудрые сказки грустного человека» (о Кэндзи Миядзава), занятие по суми-э;
- 23 марта, 14:00 — 16:00: видеолекция «Складываем по правилам», занятие по оригами;
- 30 марта, 14:00 — 16:00 (библиотека Гайдара): видеопрограмма «Нян — нян — нян!», викторина «Кошка с коротким хвостом», занятие по оригами;
- 6 апреля, 15:00 — 17:00: образовательное занятие «Весь мир ОРИГАМИ!»;
- 13 апреля, 14:00 — 16:00: кинопоказ фильма «Сад изящных слов» (Макото Синкай, 2013);
- 20 апреля, 14:00 — 15:00 (библиотека Гайдара): видеопрограмма «Маленькие самураи и не только», викторина «От сливы до ириса», создание закладок-кокэси.
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