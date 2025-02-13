Прокуратура ХМАО вступилась за ветерана СВО, получившего инвалидность на фронте

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку о нарушении прав ветерана СВО, который получил инвалидность на фронте и живет в необорудованном для людей с ОВЗ доме. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По поручению прокуратуры округа, прокуратура Сургута организовала проверку по публикации о нарушении прав участника СВО — инвалида. В средствах массовой информации размещен материал, что он проживает в многоквартирном доме, который соответствующим образом не оборудован для инвалидов», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ведомство даст оценку работе органов местного самоуправления и управляющей компании. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
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