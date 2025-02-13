13 февраля 2025

Прокуратура ХМАО вступилась за ветерана СВО, получившего инвалидность на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вступилась за ветерана СВО с инвалидностью, который живет в необорудованном доме
Прокуратура вступилась за ветерана СВО с инвалидностью, который живет в необорудованном доме Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку о нарушении прав ветерана СВО, который получил инвалидность на фронте и живет в необорудованном для людей с ОВЗ доме. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа, прокуратура Сургута организовала проверку по публикации о нарушении прав участника СВО — инвалида. В средствах массовой информации размещен материал, что он проживает в многоквартирном доме, который соответствующим образом не оборудован для инвалидов», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ведомство даст оценку работе органов местного самоуправления и управляющей компании. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку о нарушении прав ветерана СВО, который получил инвалидность на фронте и живет в необорудованном для людей с ОВЗ доме. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа, прокуратура Сургута организовала проверку по публикации о нарушении прав участника СВО — инвалида. В средствах массовой информации размещен материал, что он проживает в многоквартирном доме, который соответствующим образом не оборудован для инвалидов», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ведомство даст оценку работе органов местного самоуправления и управляющей компании. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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