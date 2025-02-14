Следователи пришли в администрацию Пермского округа

Обыски прошли в администрации Пермского муниципального округа. Источники СМИ говорят, что возбуждено уголовное о получении взятки. Следователи интересуются работой бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина.
«Следственный комитет организовал оперативные мероприятия в администрации Пермского муниципального округа. Ведомство интересуется деятельностью уволившегося зама главы Игоря Варушкина. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки представителем муниципальной администрации», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на неназванные источники. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю.
Как рассказывало URA.RU, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Игорь Варушкин оставил должность 22 ноября. У краевых властей накопились претензии к его работе. Тогдашнему главе муниципалитета Владимиру Цветову была поставлена задача уволить своего подчиненного.
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