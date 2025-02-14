Следователи пришли в администрацию Пермского округа

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Оперативные действия провидит СК
Оперативные действия провидит СК Фото:

Обыски прошли в администрации Пермского муниципального округа. Источники СМИ говорят, что возбуждено уголовное о получении взятки. Следователи интересуются работой бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина.

«Следственный комитет организовал оперативные мероприятия в администрации Пермского муниципального округа. Ведомство интересуется деятельностью уволившегося зама главы Игоря Варушкина. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки представителем муниципальной администрации», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на неназванные источники. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказывало URA.RU, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Игорь Варушкин оставил должность 22 ноября. У краевых властей накопились претензии к его работе. Тогдашнему главе муниципалитета Владимиру Цветову была поставлена задача уволить своего подчиненного.

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Обыски прошли в администрации Пермского муниципального округа. Источники СМИ говорят, что возбуждено уголовное о получении взятки. Следователи интересуются работой бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина. «Следственный комитет организовал оперативные мероприятия в администрации Пермского муниципального округа. Ведомство интересуется деятельностью уволившегося зама главы Игоря Варушкина. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки представителем муниципальной администрации», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на неназванные источники. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Как рассказывало URA.RU, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Игорь Варушкин оставил должность 22 ноября. У краевых властей накопились претензии к его работе. Тогдашнему главе муниципалитета Владимиру Цветову была поставлена задача уволить своего подчиненного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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