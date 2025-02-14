В Перми из-за нарушений закрыли кафе «Шаурма № 1», столовые и «Суши Маркет»

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Четыре кафе, где готовили шаурму закрыли в Перми
Четыре кафе, где готовили шаурму закрыли в Перми Фото:

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в деятельности четырех кафе «Шаурма № 1», доставке «Суши Маркет», а также в пекарне и столовой в здании Автовокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Составлены протоколы о временном закрытии семи мест общепита. Это четыре кафе „Шаурма № 1“, столовая и пекарня в здании Автовокзала, а также „Суши Маркет“. В них выявлены нарушения маркировки продуктов, просроченная продукция, отсутствие водопровода, а также работники мез медкнижек», — уточнили в ведомстве.

Всего на территории Пермского края проведены проверки 26 заведений общепита. Нарушения были выявлены во всех. Проверки в заведениях проводились в связи с тем, что в последнее время в Пермском крае регулярно происходили вспышки острых кишечных инфекций после употребления еды в точках общепита.

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Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в деятельности четырех кафе «Шаурма № 1», доставке «Суши Маркет», а также в пекарне и столовой в здании Автовокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Составлены протоколы о временном закрытии семи мест общепита. Это четыре кафе „Шаурма № 1“, столовая и пекарня в здании Автовокзала, а также „Суши Маркет“. В них выявлены нарушения маркировки продуктов, просроченная продукция, отсутствие водопровода, а также работники мез медкнижек», — уточнили в ведомстве. Всего на территории Пермского края проведены проверки 26 заведений общепита. Нарушения были выявлены во всех. Проверки в заведениях проводились в связи с тем, что в последнее время в Пермском крае регулярно происходили вспышки острых кишечных инфекций после употребления еды в точках общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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