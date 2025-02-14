Аэропорт Перми закрылся из-за ЧП

Все вылеты остановлены
В Перми аэропорт Большое Савино закрыли. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в аэропорту, сегодня за пределы полосы здесь выкатился борт государственной авиации.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Из-за ЧП два рейса пришлось отправить на запасные аэродромы. Один борт ушел в Екатеринбург, другой в Ижевск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!