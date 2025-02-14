Аэропорт Перми закрылся из-за ЧП

В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы
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В Перми аэропорт Большое Савино закрыли. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в аэропорту, сегодня за пределы полосы здесь выкатился борт государственной авиации.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщается в telegram-канале аэропорта.

Из-за ЧП два рейса пришлось отправить на запасные аэродромы. Один борт ушел в Екатеринбург, другой в Ижевск.

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В Перми аэропорт Большое Савино закрыли. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в аэропорту, сегодня за пределы полосы здесь выкатился борт государственной авиации. «Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Из-за ЧП два рейса пришлось отправить на запасные аэродромы. Один борт ушел в Екатеринбург, другой в Ижевск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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