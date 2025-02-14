Источник раскрыл подробности работы силовиков в мэрии Пермского округа

Оперативные мероприятия в Пермском муниципальном округе проводились около месяца назад. Выемку документов вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейских интересовали документы мэрии, связанные с госконтрактами и возможное получение взятки бывшим вице-мэром Игорем Варушкиным. Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке Пермского округа.
«Выемку документов проводило УЭБ и ПК. Это было около месяца назад, просто, видимо, сейчас решили предать это [оперативные мероприятия] огласке. Проверяли УКС [МКУ Управление капстроительства Пермского округа], кабинет Варушкина непосредственно», — рассказал источник. Он добавил, что сейчас материалы проверки переданы следственным органам СУ СК по Прикамью. В пресс-службе регионального управления МВД комментировать указанную информацию URA.RU отказались. В пресс-службе следственного управления Следкома агентству рекомендовали обратиться «в другие ведомства»
Ранее стало известно, что следователей заинтересовала работа бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина. Экс-чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!