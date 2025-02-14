Источник раскрыл подробности работы силовиков в мэрии Пермского округа

Пермских следователей заинтересовал уволившийся из мэрии вице-мэр
© Служба новостей «URA.RU»
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Выемку документов проводили сотрудники УЭБ и ПК по Пермскому краю
Выемку документов проводили сотрудники УЭБ и ПК по Пермскому краю Фото:

Оперативные мероприятия в Пермском муниципальном округе проводились около месяца назад. Выемку документов вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейских интересовали документы мэрии, связанные с госконтрактами и возможное получение взятки бывшим вице-мэром Игорем Варушкиным. Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке Пермского округа.

«Выемку документов проводило УЭБ и ПК. Это было около месяца назад, просто, видимо, сейчас решили предать это [оперативные мероприятия] огласке. Проверяли УКС [МКУ Управление капстроительства Пермского округа], кабинет Варушкина непосредственно», — рассказал источник. Он добавил, что сейчас материалы проверки переданы следственным органам СУ СК по Прикамью. В пресс-службе регионального управления МВД комментировать указанную информацию URA.RU отказались. В пресс-службе следственного управления Следкома агентству рекомендовали обратиться «в другие ведомства»

Ранее стало известно, что следователей заинтересовала работа бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина. Экс-чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оперативные мероприятия в Пермском муниципальном округе проводились около месяца назад. Выемку документов вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейских интересовали документы мэрии, связанные с госконтрактами и возможное получение взятки бывшим вице-мэром Игорем Варушкиным. Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке Пермского округа. «Выемку документов проводило УЭБ и ПК. Это было около месяца назад, просто, видимо, сейчас решили предать это [оперативные мероприятия] огласке. Проверяли УКС [МКУ Управление капстроительства Пермского округа], кабинет Варушкина непосредственно», — рассказал источник. Он добавил, что сейчас материалы проверки переданы следственным органам СУ СК по Прикамью. В пресс-службе регионального управления МВД комментировать указанную информацию URA.RU отказались. В пресс-службе следственного управления Следкома агентству рекомендовали обратиться «в другие ведомства» Ранее стало известно, что следователей заинтересовала работа бывшего заглавы администрации Игоря Варушкина. Экс-чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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