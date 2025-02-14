Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен: Украине нужен «мир через силу»

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Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен продолжать оказывать поддержку Киеву
Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен продолжать оказывать поддержку Киеву Фото:

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина намерена добиться мира в конфликте с Россией путем демонстрации силы. Она подчеркнула, что в этом процессе ей окажет поддержку Европа.

«Европе и Украине нужен мир через силу. И я думаю, что совместными усилиями, мы можем обеспечить мир», — подчеркнула Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию приводит пресс-служба ЕК. Она также отметила, что Европа уже предоставила значительную помощь Украине, общий объем которой составил 135 миллиардов евро, и ввела санкции против России в целях ослабления ее экономики.

Дополнительно Фон дер Ляйен упомянула готовность Европы продолжить поддержку Украины и усиливать давление на Россию посредством экономических санкций. Эти меры, по ее словам, являются частью стратегии «мира через силу», направленной на восстановление стабильности в регионе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка. Каллас подчеркнула, что Европа остается одним из главных доноров Украины, передает 360.ru.

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Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина намерена добиться мира в конфликте с Россией путем демонстрации силы. Она подчеркнула, что в этом процессе ей окажет поддержку Европа. «Европе и Украине нужен мир через силу. И я думаю, что совместными усилиями, мы можем обеспечить мир», — подчеркнула Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию приводит пресс-служба ЕК. Она также отметила, что Европа уже предоставила значительную помощь Украине, общий объем которой составил 135 миллиардов евро, и ввела санкции против России в целях ослабления ее экономики. Дополнительно Фон дер Ляйен упомянула готовность Европы продолжить поддержку Украины и усиливать давление на Россию посредством экономических санкций. Эти меры, по ее словам, являются частью стратегии «мира через силу», направленной на восстановление стабильности в регионе. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка. Каллас подчеркнула, что Европа остается одним из главных доноров Украины, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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