Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен: Украине нужен «мир через силу»

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина намерена добиться мира в конфликте с Россией путем демонстрации силы. Она подчеркнула, что в этом процессе ей окажет поддержку Европа.
«Европе и Украине нужен мир через силу. И я думаю, что совместными усилиями, мы можем обеспечить мир», — подчеркнула Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию приводит пресс-служба ЕК. Она также отметила, что Европа уже предоставила значительную помощь Украине, общий объем которой составил 135 миллиардов евро, и ввела санкции против России в целях ослабления ее экономики.
Дополнительно Фон дер Ляйен упомянула готовность Европы продолжить поддержку Украины и усиливать давление на Россию посредством экономических санкций. Эти меры, по ее словам, являются частью стратегии «мира через силу», направленной на восстановление стабильности в регионе.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля 2022 года ЕС направил Украине 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов — военная поддержка. Каллас подчеркнула, что Европа остается одним из главных доноров Украины, передает 360.ru.
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