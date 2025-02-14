Европейцы съехались на выборы в Абхазию

Контролировать соблюдение избирательных норм на выборах в Абхазии приехали 100 представителей стран ЕС, Латинской Америки и России, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В республику Абхазия прибыли представители Австрии, Аргентины, Бангладеш, Боливии, Гватемалы, Германии, Греции, Доминиканы, Ирана, Испании, Италии, Мексики, Португалии, Франции, представители дружественного нам Союзного государства, с которым мы поддерживаем наитеснейшие связи», — сказал Маршан, отдельно поблагодарив наблюдателя из России Сергея Бабурина за «присутствие в республике в столь важный для абхазского народа день».
После выступления главы ЦИК слово взял наблюдатель из Франции, который назвал Абхазию молодой демократией и выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с законными процедурами и правилами. Представительница Италии заявила, что абхазское руководство показало высокую организацию при подготовке к выборам, что говорит о высокой степени демократичности страны и может быть примером для других государств.
Наблюдатель от России Сергей Бабурин сказал, что выборы, которые пройдут 15 февраля, должны показать, что абхазская государственность состоялась. У страны есть опыт проведения избирательной компании достойно и организованно, «несмотря на кипящие между кандидатами страсти».
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