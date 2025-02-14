14 февраля 2025

Свердловские трассы заметет снегом

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Снег будет идти несколько дней
Снег будет идти несколько дней Фото:

На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми 15 февраля ожидается сильный снегопад, который будет мешать водителям. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области, 15 февраля, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Такая погода продержится несколько дней.

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На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми 15 февраля ожидается сильный снегопад, который будет мешать водителям. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области, 15 февраля, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в telegram-канале ведомства. Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Такая погода продержится несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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