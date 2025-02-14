Свердловские трассы заметет снегом

Снег будет идти несколько дней
На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми 15 февраля ожидается сильный снегопад, который будет мешать водителям. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области, 15 февраля, небольшой, местами умеренный снег», — говорится в telegram-канале ведомства.
Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Такая погода продержится несколько дней.
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