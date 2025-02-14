14 февраля 2025

В ДТП на окраине Нижнего Тагила пострадали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкнулись отечественная машина и иномарка на окраине Нижнего Тагила
Столкнулись отечественная машина и иномарка на окраине Нижнего Тагила Фото:

На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 14 февраля в ДТП (столкнулись «ВАЗ 2110» и Chevrolet Aveo) пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП четыре человека доставлены в больницу, в настоящий момент им оказывается необходимая помощь... Личности участников ДТП установлены, ведется работа по сбору дополнительной информации» , — говорится в telegram-канале ведомства.

Обе машины получили серьезные повреждения
Обе машины получили серьезные повреждения
Фото:
Место ДТП и пострадавшие машины
Место ДТП и пострадавшие машины
Фото:

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На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 14 февраля в ДТП (столкнулись «ВАЗ 2110» и Chevrolet Aveo) пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «В результате ДТП четыре человека доставлены в больницу, в настоящий момент им оказывается необходимая помощь... Личности участников ДТП установлены, ведется работа по сбору дополнительной информации» , — говорится в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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