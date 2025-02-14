Столкнулись отечественная машина и иномарка на окраине Нижнего Тагила
На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 14 февраля в ДТП (столкнулись «ВАЗ 2110» и Chevrolet Aveo) пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП четыре человека доставлены в больницу, в настоящий момент им оказывается необходимая помощь... Личности участников ДТП установлены, ведется работа по сбору дополнительной информации» , — говорится в telegram-канале ведомства.
Обе машины получили серьезные повреждения
Место ДТП и пострадавшие машины
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