Москва решила не направлять своих наблюдателей на выборы президента Абхазии

Россия решила не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии, поскольку не дождалась официального ответа от ЦИК страны по поводу аккредитации своего списка представителей. Об этом рассказали в ЦИК России.
«Абхазской стороне был направлен список российских наблюдателей на выборы президента. Официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало, поэтому российской стороной было принято решение не направлять своих представителей в связи с невозможностью за короткое время организовать полноценное и эффективное участие в международном наблюдении», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что контролировать соблюдение избирательных норм на выборах в Абхазии приехали около ста представителей стран ЕС, Латинской Америки и России. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан, передает корреспондент URA.RU с места событий. В тоже время Маршан отдельно поблагодарил наблюдателя из России Сергея Бабурина за «присутствие в республике в столь важный для абхазского народа день». Бабурин подтвердил URA.RU, что он из России.
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