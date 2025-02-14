14 февраля 2025

Юрист рассказал, как найти пропавший пенсионный стаж

Юрист Соловьев: выявить пропавший пенсионный стаж необходимо через МФЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам объяснили, как не потерять выработанный стаж Фото:

Проверить корректность расчета пенсионных выплат и учета периодов трудовой деятельности можно, обратившись в Социальный фонд России (СФР) или Многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) содержит всю информацию о страховом стаже, зарплате, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Если при проверке выписки с ИЛС выяснятся расхождения, нужно подать документы в СФР или МФЦ», — процитировало Соловьева агентство «Прайм».

Как сообщало URA.RU ранее, по словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить 35 лет страхового стажа. Тогда, при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате, выплаты составят примерно 31 тысячу рублей.

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Проверить корректность расчета пенсионных выплат и учета периодов трудовой деятельности можно, обратившись в Социальный фонд России (СФР) или Многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. «Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) содержит всю информацию о страховом стаже, зарплате, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Если при проверке выписки с ИЛС выяснятся расхождения, нужно подать документы в СФР или МФЦ», — процитировало Соловьева агентство «Прайм». Как сообщало URA.RU ранее, по словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить 35 лет страхового стажа. Тогда, при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате, выплаты составят примерно 31 тысячу рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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