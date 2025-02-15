Украинские беспилотники атакуют Тульскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тульской области зафиксированы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники.
«ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, в регионе активизирована работа систем ПВО для отражения возможных угроз. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.
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