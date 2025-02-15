Mash: дроны ВСУ атакуют Тульскую область. Видео

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Украинские беспилотники атакуют Тульскую область
Украинские беспилотники атакуют Тульскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области зафиксированы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники.

«ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, в регионе активизирована работа систем ПВО для отражения возможных угроз. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

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В Тульской области зафиксированы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники. «ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, в регионе активизирована работа систем ПВО для отражения возможных угроз. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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