В Перми выросла стоимость аренды жилья для туристов

В Перми подорожала стоимость аренды жилья для туристов. Столица Прикамья заняла второе место в рейтинге городов-миллионников с самой высокой средней ставкой на аренду, сообщает «РИА Недвижимость».
«За год спрос на бронирования в городах-миллионниках вырос в среднем на 30%. Заметно выросли ставки краткосрочной аренды жилья в Перми — на 23%, до 2,8 тысячи рублей в сутки», — пишет издание со ссылкой на данные «Суточно.ру».
Уточняется, что средняя стоимость аренды жилья для туристов в России в феврале составила около 4,3 тысячи рублей в сутки. Это на 14% выше, чем годом ранее. Лидером по увеличению стоимости аренды жилья стал Краснодар.
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