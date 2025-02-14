14 февраля 2025

В Перми выросла стоимость аренды жилья для туристов

Аренда жилья для туристов в Перми стала дороже на 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на бронирование жилья в городах-миллионниках вырос в среднем на 30%
Спрос на бронирование жилья в городах-миллионниках вырос в среднем на 30% Фото:

В Перми подорожала стоимость аренды жилья для туристов. Столица Прикамья заняла второе место в рейтинге городов-миллионников с самой высокой средней ставкой на аренду, сообщает «РИА Недвижимость».

«За год спрос на бронирования в городах-миллионниках вырос в среднем на 30%. Заметно выросли ставки краткосрочной аренды жилья в Перми — на 23%, до 2,8 тысячи рублей в сутки», — пишет издание со ссылкой на данные «Суточно.ру».

Уточняется, что средняя стоимость аренды жилья для туристов в России в феврале составила около 4,3 тысячи рублей в сутки. Это на 14% выше, чем годом ранее. Лидером по увеличению стоимости аренды жилья стал Краснодар.

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В Перми подорожала стоимость аренды жилья для туристов. Столица Прикамья заняла второе место в рейтинге городов-миллионников с самой высокой средней ставкой на аренду, сообщает «РИА Недвижимость». «За год спрос на бронирования в городах-миллионниках вырос в среднем на 30%. Заметно выросли ставки краткосрочной аренды жилья в Перми — на 23%, до 2,8 тысячи рублей в сутки», — пишет издание со ссылкой на данные «Суточно.ру». Уточняется, что средняя стоимость аренды жилья для туристов в России в феврале составила около 4,3 тысячи рублей в сутки. Это на 14% выше, чем годом ранее. Лидером по увеличению стоимости аренды жилья стал Краснодар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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