14 февраля 2025

ЕР приостановила членство подозреваемого в коррупции экс-замгубернатора ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Членство Алексея Шипилова в ЕР приостановлено из-за обвинения в коррупции
Членство Алексея Шипилова в ЕР приостановлено из-за обвинения в коррупции Фото:
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Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Политическая партия «Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в коррупции бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. По данным источников URA.RU, решение принято вечером 14 февраля, в день его задержания силовиками.

«ЕР приостановила членство подозреваемого в коррупции экс-замгубернатора ХМАО Шипилова. Решение принято вечером 14 февраля, на заочном голосовании», — сообщает инсайдер.

Меру пресечения Шипилову, которому предъявлено обвинение в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, изберут 15 февраля. Бывший первый зам экс-губернатора Югры Натальи Комаровой, по версии следствия, дал незаконные указания одному из мэров поддержать рейдерский захват многоквартирных домов управляющей компанией.

Источники связывают дело Шипилова с другим громким уголовным процессом — обвинением в коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова и УК «Диалог» Нижневартовска (сотрудники которой также под следствием). Организация считается активом Филатова и покойного экс-депутата думы ХМАО Александра Колодича, которого зарезал садовник в его доме в Подмосковье. Жители Нижневартовска неоднократно обвиняли УК в подделке протоколов общего собрания собственников и незаконном переводе домов из муниципального жилого фонда в фонд «Диалога».

На сайте ЕР пока нет изменений. Шипилов на 11 утра 15 февраля остается в списках членов регионального политсовета. Запрос в реготделение партии направлен.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские единороссы также приостановили членство в партии Андрея Филатова и главы ДСК «Автобан» Алексея Андреева, бывшего патрона Шипилова. В ноябре 2024 года Шипилов, Филатов и экс-губернатор (ныне сенатор) Комарова потеряли руководящие посты в региональном политсовете.

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Политическая партия «Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в коррупции бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. По данным источников URA.RU, решение принято вечером 14 февраля, в день его задержания силовиками. «ЕР приостановила членство подозреваемого в коррупции экс-замгубернатора ХМАО Шипилова. Решение принято вечером 14 февраля, на заочном голосовании», — сообщает инсайдер. Меру пресечения Шипилову, которому предъявлено обвинение в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, изберут 15 февраля. Бывший первый зам экс-губернатора Югры Натальи Комаровой, по версии следствия, дал незаконные указания одному из мэров поддержать рейдерский захват многоквартирных домов управляющей компанией. Источники связывают дело Шипилова с другим громким уголовным процессом — обвинением в коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова и УК «Диалог» Нижневартовска (сотрудники которой также под следствием). Организация считается активом Филатова и покойного экс-депутата думы ХМАО Александра Колодича, которого зарезал садовник в его доме в Подмосковье. Жители Нижневартовска неоднократно обвиняли УК в подделке протоколов общего собрания собственников и незаконном переводе домов из муниципального жилого фонда в фонд «Диалога». На сайте ЕР пока нет изменений. Шипилов на 11 утра 15 февраля остается в списках членов регионального политсовета. Запрос в реготделение партии направлен. Ранее URA.RU сообщало, что югорские единороссы также приостановили членство в партии Андрея Филатова и главы ДСК «Автобан» Алексея Андреева, бывшего патрона Шипилова. В ноябре 2024 года Шипилов, Филатов и экс-губернатор (ныне сенатор) Комарова потеряли руководящие посты в региональном политсовете.
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