«Исламский джихад» заявил о скором освобождении российского заложника Труфанова

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» объявила о скором освобождении российского гражданина Александра Труфанова, удерживаемого в секторе Газа. Об этом сообщило боевое крыло организации, группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»).
На видео, представленном в telegram-канале «Исламского джихада», запечатлен момент передачи охранникам документа о решении освободить Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня. Где именно сделана запись — неизвестно.
Труфанов вместе с семьей были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года в Израиле, его отец погиб при атаке. Их угнали в Газу вместе с другими заложниками. Благодаря усилиям РФ семья Труфанова была освобождена во время первого соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 года, однако сам Труфанов остался в плену. С 19 января между Израилем и ХАМАС действует второе соглашение, в рамках которого палестинцы должны освободить несколько групп заложников.
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