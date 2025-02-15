«Исламский джихад» заявил о скором освобождении российского заложника Труфанова

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Исламская организация может освободить россиянина Труфанова, попавшего в плен в 2023 году
Исламская организация может освободить россиянина Труфанова, попавшего в плен в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» объявила о скором освобождении российского гражданина Александра Труфанова, удерживаемого в секторе Газа. Об этом сообщило боевое крыло организации, группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»).

На видео, представленном в telegram-канале «Исламского джихада», запечатлен момент передачи охранникам документа о решении освободить Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня. Где именно сделана запись — неизвестно.

Труфанов вместе с семьей были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года в Израиле, его отец погиб при атаке. Их угнали в Газу вместе с другими заложниками. Благодаря усилиям РФ семья Труфанова была освобождена во время первого соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 года, однако сам Труфанов остался в плену. С 19 января между Израилем и ХАМАС действует второе соглашение, в рамках которого палестинцы должны освободить несколько групп заложников.

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Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» объявила о скором освобождении российского гражданина Александра Труфанова, удерживаемого в секторе Газа. Об этом сообщило боевое крыло организации, группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»). На видео, представленном в telegram-канале «Исламского джихада», запечатлен момент передачи охранникам документа о решении освободить Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня. Где именно сделана запись — неизвестно. Труфанов вместе с семьей были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года в Израиле, его отец погиб при атаке. Их угнали в Газу вместе с другими заложниками. Благодаря усилиям РФ семья Труфанова была освобождена во время первого соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 года, однако сам Труфанов остался в плену. С 19 января между Израилем и ХАМАС действует второе соглашение, в рамках которого палестинцы должны освободить несколько групп заложников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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