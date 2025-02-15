Европа разрабатывает тайный план против России

Несколько европейских государств тайно разрабатывают план по отправке войск на Украину из-за того, что США отворачиваются от Украины. Таким образом Европа надеется обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ, сообщают зарубежные СМИ.
«Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты США в области безопасности лежат в другой плоскости, втайне работает над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить соблюдение любого будущего мирного соглашения с Россией», — пишет Associated Press. В частности, основные усилия возглавляют Великобритания и Франция.Об этом сообщает американское издание Associated Press. Приоритеты безопасности США, по мнению этих стран, сосредоточены в других областях, что вызвало беспокойство в Европе.
Отмечается, что численность и регионы размещения войск будут зависеть от условий будущего мирного соглашения. В то время как украинский лидер Владимир Зеленский желает видеть на своей территории контингент из 100 000–150 000 военнослужащих, западные СМИ высказывают предполагаемую численность в пределах 30 000–40 000 бойцов. Официально данные цифры не подтверждаются, и в издании подчеркивают, что европейским властям будет сложно собрать столь крупные силы, это займет у них много времени.
Ранее, 12 февраля, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели длительный разговор по телефону, в ходе которого, в частности, обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Сразу после беседы, лидер Штатов заявил о том, что они вместе с Путиным пришли к консенсусу, и российско-американские переговоры начнутся немедленно.
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