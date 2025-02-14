14 февраля 2025

В Магнитогорске 19 мигрантов выдворят из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские продолжают операцию «Нелегальный мигрант»
Полицейские продолжают операцию «Нелегальный мигрант» Фото:

В Магнитогорске Челябинской области проходит операция «Нелегальный мигрант». За два дня полицейские выявили десятки нарушений, 19 человек решили выдворить из России, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Всего за два дня выявлено 42 преступления в сфере миграции. Уже возбуждено 24 уголовных дела. Привлечено к административной ответственности 274 нарушителя. В отношении 19 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе пяти — в принудительном порядке», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области.

Протоколы, например, были составлены в отношении владельца кафе. Он привлек к работе мигранта по патенту, который не соответствовал исполняемым на рабочем месте обязанностям. Предприниматель также нарушил запрет на осуществление отдельных видов деятельности и не соблюдал форму подачи уведомления о заключении трудового договора и иностранцами.

Как URA.RU писало ранее, челябинские полицейские вновь приступили к рейдам в рамках операции «Нелегальный мигрант». С начала года из страны выдворили 195 иностранных граждан.

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В Магнитогорске Челябинской области проходит операция «Нелегальный мигрант». За два дня полицейские выявили десятки нарушений, 19 человек решили выдворить из России, рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Всего за два дня выявлено 42 преступления в сфере миграции. Уже возбуждено 24 уголовных дела. Привлечено к административной ответственности 274 нарушителя. В отношении 19 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе пяти — в принудительном порядке», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области. Протоколы, например, были составлены в отношении владельца кафе. Он привлек к работе мигранта по патенту, который не соответствовал исполняемым на рабочем месте обязанностям. Предприниматель также нарушил запрет на осуществление отдельных видов деятельности и не соблюдал форму подачи уведомления о заключении трудового договора и иностранцами. Как URA.RU писало ранее, челябинские полицейские вновь приступили к рейдам в рамках операции «Нелегальный мигрант». С начала года из страны выдворили 195 иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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