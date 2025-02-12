12 февраля 2025

Полицейские проведут масштабные рейды по проверке мигрантов в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов проверят по местам работы и проживания
Мигрантов проверят по местам работы и проживания Фото:

В Челябинской области полицейские вновь начали проводить рейды по проверке иностранных граждан в рамках операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«По инициативе начальника главного Управления МВД России по Челябинской области генерал-майора полиции Сергея Космачева на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Цель мероприятия — усиление контроля за всеми видами деятельности иностранных граждан на территории региона», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В 2025 году задокументировано 185 преступлений в сфере миграции, выдворено из страны 195 иностранных граждан. Депортировано шесть иностранцев, которые отбывали наказание за тяжкие преступления, закрыт въезд в Россию 228 мигрантам, рассказал начальник отделения отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Илья Муморцев. 

Челябинские полицейские с военкоматом и ФСБ ранее пришли в аэропорт проверять мигрантов. Полицейские провели рейд в аэропорту имени Игоря Курчатова по проверке мигрантов, прибывших внутренним авиарейсом, сообщила пресс-служба ведомства. 

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В Челябинской области полицейские вновь начали проводить рейды по проверке иностранных граждан в рамках операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «По инициативе начальника главного Управления МВД России по Челябинской области генерал-майора полиции Сергея Космачева на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Цель мероприятия — усиление контроля за всеми видами деятельности иностранных граждан на территории региона», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В 2025 году задокументировано 185 преступлений в сфере миграции, выдворено из страны 195 иностранных граждан. Депортировано шесть иностранцев, которые отбывали наказание за тяжкие преступления, закрыт въезд в Россию 228 мигрантам, рассказал начальник отделения отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Илья Муморцев.  Челябинские полицейские с военкоматом и ФСБ ранее пришли в аэропорт проверять мигрантов. Полицейские провели рейд в аэропорту имени Игоря Курчатова по проверке мигрантов, прибывших внутренним авиарейсом, сообщила пресс-служба ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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