Mash узнал о возвращении в Россию популярных брендов одежды

Популярные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius рассматривают возможность возвращения на российский рынок, сообщают telegram-каналы. По данным источников, представители компаний активно обсуждают этот вопрос и готовятся к быстрому возвращению в случае изменения политической ситуации.
«Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и т. д. готовятся к возвращению на российский рынок... Представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы... все для того, чтобы в случае изменения политситуации оперативно ворваться в Россию», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Как дополнил вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин, в случае возвращения магазины займут прежние площади. Это позволит Inditex возобновить свою деятельность в привычной для покупателей среде и, возможно, вернуть прежнюю популярность среди россиян.
В марте 2022 года компания Inditex прекратила свою деятельность на территории России. К этой корпорации принадлежат такие известные бренды, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterque. Бренды, пришедшие на смену ушедшим, не смогли так же успешно закрепиться на рынке.
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